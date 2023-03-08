Українці зможуть замовити номери авто онлайн: як працюватиме послуга — Finance.ua
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Українці зможуть замовити номери авто онлайн: як працюватиме послуга

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Українці зможуть замовити номери авто онлайн: як працюватиме послуга
Українці зможуть замовити номери авто онлайн: як працюватиме послуга
В Україні запустять сервіс онлайн-замовлення автомобільних номерів Відповідний наказ МВС № 10 (від 17 січня 2023 року) набуде чинності 3 червня.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Як це працюватиме

Автомобілісти зможуть обрати номер авто через електронний кабінет водія та забронювати його. Якщо бажана комбінація цифр і літер відноситься до платної, можна буде відразу оплатити її.
Українці зможуть замовити номери авто онлайн: як працюватиме послуга
Бронь номера діятиме 10 днів. Протягом цього часу потрібно відвідати обраний сервісний центр МВС та завершити реєстрацію транспортного засобу із цим номером.
«Впровадження нового функціоналу стане черговим кроком у напрямі цифровізації, забезпеченні прозорого та зручного алгоритму отримання однієї з найбільш затребуваних послуг», — наголосив Богдан Драп’ятий.
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Нагадаємо, що наразі сервіс онлайн-вибору автомобільних номерів працює, але дозволяє лише переглянути вільні комбінації цифр і букв, а також дізнатися про їх вартість, але забронювати номер авто поки не можна.
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За матеріалами:
Finance.ua
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