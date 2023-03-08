Українці зможуть замовити номери авто онлайн: як працюватиме послуга — Finance.ua

Українці зможуть замовити номери авто онлайн: як працюватиме послуга Сьогодні 10:09 — Особисті фінанси

Українці зможуть замовити номери авто онлайн: як працюватиме послуга

В Україні запустять сервіс онлайн-замовлення автомобільних номерів Відповідний наказ МВС № 10 (від 17 січня 2023 року) набуде чинності 3 червня.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Як це працюватиме

Автомобілісти зможуть обрати номер авто через електронний кабінет водія та забронювати його. Якщо бажана комбінація цифр і літер відноситься до платної, можна буде відразу оплатити її.

Бронь номера діятиме 10 днів. Протягом цього часу потрібно відвідати обраний сервісний центр МВС та завершити реєстрацію транспортного засобу із цим номером.

«Впровадження нового функціоналу стане черговим кроком у напрямі цифровізації, забезпеченні прозорого та зручного алгоритму отримання однієї з найбільш затребуваних послуг», — наголосив Богдан Драп’ятий.

Нагадаємо, що наразі сервіс онлайн-вибору автомобільних номерів працює, але дозволяє лише переглянути вільні комбінації цифр і букв, а також дізнатися про їх вартість, але забронювати номер авто поки не можна.

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