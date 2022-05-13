В Україні хочуть заборонити автономери-перевертачі та знаки з LED-підсвічуванням — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні хочуть заборонити автономери-перевертачі та знаки з LED-підсвічуванням

Вчора 19:12Особисті фінанси
654
На сайті Верховної Ради було зареєстровано законопроект № 7365 про штрафи за маскування номерних знаків на авто та незаконне використання номерів ЗСУ, Нацгвардії, прикордонної служби та рятувальників.
У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що деякі водії мають намір маскувати номерні знаки. Для цього вони покривають їх світловідбивними плівками, лаками, прозорими наклейками, які закривають один або кілька символів номера.
«У мережі можна купити різноманітні засоби, які підмінюють у русі номерні знаки (так звані „перевертачі“) або створюють ефект „випадкового“ закриття символів. Окремі водії розміщують номерні знаки під певним кутом, що унеможливлює їх зчитування під час автоматичної фіксації правопорушення за перевищення швидкості», — вважають автори законопроєкту.
Місце для вашої реклами
Іншою проблемою є керування авто, у яких взагалі немає номерів чи номери розташовані не там, де треба.
Поширеною негативною практикою є відсутність переднього номерного знака, особливо у власників спортивних автомобілів. Також не рідкісні випадки виготовлення та використання номерів, що не відповідають вимогам Міністерства внутрішніх справ. Через інтернет можна купити так звані 3D номерні знаки, які виготовлені з полімерних матеріалів і можуть мати елементи LED підсвічування. Такі знаки практично не можуть бути зчитані вночі під час автоматичної фіксації правопорушень", — сказано в пояснювальній записці до законопроєкту.
Читайте також
Законодавці також хочуть боротися з незаконним використанням спецномерів ЗСУ, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації чи Національної поліції. Шахраї користуються тим, що під час воєнного стану українські водії поступаються дорогою такому транспорту.

Як хочуть карати

За керування авто без номера, з номером, який не належить авто або не відповідає вимогам, замаскованим чи брудним номером можна отримати штраф — 850 грн.
Незаконне використання спецномерів ЗСУ, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації або Національної поліції може призвести до штрафу 1 700 грн.
За повторне протягом року незаконне використання спецномерів можуть покарати штрафом 3400 грн і заберуть права на строк від трьох до шести місяців.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформляти Зелену картку швидко та зручно. Все, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами: Інформатор Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.