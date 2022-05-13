В Україні хочуть заборонити автономери-перевертачі та знаки з LED-підсвічуванням — Finance.ua

В Україні хочуть заборонити автономери-перевертачі та знаки з LED-підсвічуванням

Вчора 19:12 — Особисті фінанси

На сайті Верховної Ради було зареєстровано законопроект № 7365 про штрафи за маскування номерних знаків на авто та незаконне використання номерів ЗСУ, Нацгвардії, прикордонної служби та рятувальників.

У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що деякі водії мають намір маскувати номерні знаки. Для цього вони покривають їх світловідбивними плівками, лаками, прозорими наклейками, які закривають один або кілька символів номера.

«У мережі можна купити різноманітні засоби, які підмінюють у русі номерні знаки (так звані „перевертачі“) або створюють ефект „випадкового“ закриття символів. Окремі водії розміщують номерні знаки під певним кутом, що унеможливлює їх зчитування під час автоматичної фіксації правопорушення за перевищення швидкості», — вважають автори законопроєкту.

Іншою проблемою є керування авто, у яких взагалі немає номерів чи номери розташовані не там, де треба.

Поширеною негативною практикою є відсутність переднього номерного знака, особливо у власників спортивних автомобілів. Також не рідкісні випадки виготовлення та використання номерів, що не відповідають вимогам Міністерства внутрішніх справ. Через інтернет можна купити так звані 3D номерні знаки, які виготовлені з полімерних матеріалів і можуть мати елементи LED підсвічування. Такі знаки практично не можуть бути зчитані вночі під час автоматичної фіксації правопорушень", — сказано в пояснювальній записці до законопроєкту.

Читайте також Авто зламалось за кордоном: яку службу викликати

Законодавці також хочуть боротися з незаконним використанням спецномерів ЗСУ, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації чи Національної поліції. Шахраї користуються тим, що під час воєнного стану українські водії поступаються дорогою такому транспорту.

Як хочуть карати

За керування авто без номера, з номером, який не належить авто або не відповідає вимогам, замаскованим чи брудним номером можна отримати штраф — 850 грн.

Незаконне використання спецномерів ЗСУ, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації або Національної поліції може призвести до штрафу 1 700 грн.

За повторне протягом року незаконне використання спецномерів можуть покарати штрафом 3400 грн і заберуть права на строк від трьох до шести місяців.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформляти Зелену картку швидко та зручно. Все, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.