Авто зламалось за кордоном: яку службу викликати — Finance.ua

Авто зламалось за кордоном: яку службу викликати

Вчора 08:02 — Особисті фінанси

Авто зламалось за кордоном: яку службу викликати, freepik.com

Багато українців, тікаючи від вибухів, ракет, окупантів та війни загалом, поспіхом виїхали за кордон на власних автомобілях. Проте далеко не всі, хто виїхав, розуміють, що робити за кордоном, якщо машина заглохла на дорозі.

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Якщо ваша машина зламалсь, а поблизу немає поліції або місцевих, які можуть допомогти з евакуацій авто до СТО, то потрібно самостійно дзвонити в службу евакуаторів.

+48 (727) 84-25-47. Сервіс евакуаторів Twoja Laweta PL — працюють у Польщі та інших країнах (Німеччина, Швеція Словаччина, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Данія, Чехія, Норвегія). Ціни від 60 злотих за евакуацію легкового автомобіля в Польщі. Номер телефону у Польщі:

Польща

Сервіс Pomoc Drogowa можуть не тільки евакуювати автомобіль, але і привезти пальне, і відремонтувати, і з канави витягнути. Працюють цілодобово. Ціна на евакуатор від 180 злотих у Варшаві.

Литва

У литовців із евакуацією авто одночасно і простіше, і складніше. У місцевих є обов’язкове автострахування, яке покриває всі витрати на евакуатор. Щось сталося — дзвонять у страхову і там усе організовують. Іноземцям треба самим організовувати собі порятунок.

+37064022220. Сервіс із цілодобовою підтримкою Sos24 . Номер телефону:

Також існує сайт із оголошеннями від різних техслужб. Зверніть увагу, що техслужба при евакуації не шукає вам СТО, вона відвезе ваше авто туди, куди ви самі вкажете. Тобто — пошук місця ремонту лягає на ваші плечі.

Німеччина

Тут існує служба, яка допомагає з евакуацією авто по всій країні — ADAC. Із ними треба укласти договір. Після евакуації фахівці зможуть відвезти на СТО та полагодити авто. Також ADAC має додаток для замовлення допомоги.

Для українців зараз надають екстрену допомогу безкоштовно. Деталі тут (інформація українською внизу сторінки).

Якщо вам не вдалося додзвонитися в ADAC, то ось ще сервіс для виклику евакуатора — abschlepp-wagen24.de/ . Номер телефону +49-1590-3919970. Ціни від 15 євро за евакуацію легкового авто у Німеччині.

Угорщина

+36 30 747 9331. Говорять англійською. Сервіс Automentes . Працюють 24/7. Ціни від 20 тис. форинтів для легкового авто, а якщо подорож на далекі відстані, то ціни від 200 форинтів/км. Номер телефонуГоворять англійською.

+36 20565 7316. Сервіс Automento . Працюють 24/7. Ціни від 8 тис. форинтів у Будапешті, а якщо поїздка на далекі відстані або із сільської місцевості, то ціни від 150 форинтів/км. Номер телефону

Чехія

Сервіс www.odtahovkanonstop.cz . Номери телефонів 777 155 150 або 777 156 150. Ціни від 20 крон за 1 км шляху при замовленні маленького евакуатора. Також є фіксований тариф по Празі для комплексної евакуації — 1500 крон за маленький евакуатор та 1800 крон за великий. За нічний час беруть доплату 200 крон. Фахівці розмовляють німецькою та англійською.

Обіцяють швидку евакуацію авто з місця ДТП або поломки (20-30 хв після дзвінка). Але варто пам’ятати, що це стосується доступних місць (залежить від розміру міста, часу доби, завантаженості компанії тощо).

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