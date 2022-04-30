Чи обов'язково мати поліс «Зелена картка» при виїзді за кордон на власному автомобілі - пояснення НБУ — Finance.ua
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Чи обов'язково мати поліс «Зелена картка» при виїзді за кордон на власному автомобілі - пояснення НБУ

Вчора 10:01Страхування
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Чи обов'язково мати поліс «Зелена картка» при виїзді за кордон на власному автомобілі - пояснення НБУЧи обов'язково мати поліс «Зелена картка» при виїзді за кордон на власному автомобілі - пояснення НБУ, kuryer.if.ua
Громадянам, які виїжджають за кордон на власному автомобілі, необхідно мати поліс «Зелена картка».
Про це повідомляє Національний банк України.
«Національний банк рекомендує громадянам України, які виїжджають за кордон на власному автомобілі, придбати поліс „Зелена картка“. 28 квітня 2022 року регулятор отримав від іноземних партнерів інформацію про те, що цей поліс вимагатиметься під час перетину кордону з Польщею. Ця практика, очевидно, поширюватиметься і на кордонах з іншими країнами», — сказано в повідомленні.
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Як повідомяє НБУ, за два місяці війни українські страховики разом із МТСБУ налагодили процес транспортування полісів до переміщених офісів страхових компаній та до кордону.
«Також вони відпрацювали оптимальні умови придбання та користування таким полісом», — прокоментувала директор Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ Ольга Максимчук.
Сьогодні укласти договір міжнародного страхування «Зелена картка» можна зі знижкою 50% в українських страховиків.
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Вартість полісу залежить від типу транспортного засобу, країни відвідування та терміну дії договору страхування. Поліси видаються на мінімальний строк — 15 днів, максимальний — не перевищує 1 рік.
Ціна на страховий поліс «Зелена картка» визначена МТСБУ і є однаковою для всіх страховиків.
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Крім того, процес оформлення «Зеленої картки» суттєво спрощено у зв’язку з воєнним станом. Так, запроваджено онлайн-оформлення полісів «Зелена картка» через генерування відповідних pdf-файлів (електронний поліс). Країни-члени системи «Зелена картка» визнають українські електронні поліси, їх не потрібно роздруковувати та можна пред’являти з будь-якого гаджета.

Довідка Finance.ua:

  • з початку війни українці мали право перетинати кордони Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови на власних автомобілях без полісу «Зелена картка».

Зелена картка на Finance.ua

За матеріалами: Finance.ua
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