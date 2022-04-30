Чи обов'язково мати поліс «Зелена картка» при виїзді за кордон на власному автомобілі - пояснення НБУ — Finance.ua

«Національний банк рекомендує громадянам України, які виїжджають за кордон на власному автомобілі, придбати поліс „Зелена картка“. 28 квітня 2022 року регулятор отримав від іноземних партнерів інформацію про те, що цей поліс вимагатиметься під час перетину кордону з Польщею. Ця практика, очевидно, поширюватиметься і на кордонах з іншими країнами», — сказано в повідомленні.
Крім того, процес оформлення «Зеленої картки» суттєво спрощено у зв’язку з воєнним станом. Так, запроваджено онлайн-оформлення полісів «Зелена картка» через генерування відповідних pdf-файлів (електронний поліс). Країни-члени системи «Зелена картка» визнають українські електронні поліси, їх не потрібно роздруковувати та можна пред’являти з будь-якого гаджета.
Довідка Finance.ua:
з початку війни українці мали право перетинати кордони Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови на власних автомобілях без полісу «Зелена картка».