Каско чи Зелена картка: в чому відмінності — Finance.ua

Каско чи Зелена картка: в чому відмінності

Вчора 21:01 — Страхування

Каско — це добровільний вид страхування, який захищає від збитків, спричинених ДТП, погодними умовами, протиправними діями третіх осіб, пошкоджень, викрадення або тотального знищення авто (коли понад 75% авто не підлягає відновленню).

На відміну від Зеленої картки, такий поліс не є обов’язковим — штрафи за його відсутність не передбачені. Однак такий вид страхування надійно захищає автомобілі.

Які ризики покриває каско, а також про переваги такого поліса розповіла керівниця служби турботи про клієнтів страхового бізнесу Finance.ua Дар’я Горбач під час вебінару «Як працюють Зелена карта та Каско за кордоном».

У випадку ДТП, де винуватцем є власник поліса, каско покриває відновлювальні роботи щодо його автомобіля.

Залежно від програм, каско покриває такі ризики:

збитки внаслідок ДТП;

викрадення транспортного засобу;

збитки внаслідок протиправних дій третіх осіб;

збитки внаслідок стихійних лих;

збитки внаслідок падіння предметів на ТЗ;

пошкодження скла.

Які ризики не покриває каско:

втрату експлуатаційних якостей автомобіля (наприклад, незначні відколи лакофарбового покриття тощо);

крадіжку коліс, ковпаків, запасок, акумулятора, молдингів, номерних знаків, антен, емблем, скла зовнішніх дзеркал (крім викрадення разом з Т3);

крадіжку обладнання з салону ТЗ, без наявності слідів злому;

викрадення додаткового обладнання, якщо воно не було вказано в договорі;

збитки пов’язані з воєнними діями (артобстріли, потрапляння ракет або їх уламків, кульові обстріли тощо).

Страхувальник може самостійно обрати програму страхування, розмір франшизи та на кого буде розповсюджуватися дія полісу. Також можна обрати територію дії полісу — Україна чи Україна та Європа.

«А ще якщо водій має великий досвід керування авто, то вартість полісу буде значно дешевшою, ніж за умови використання цього авто будь-якою особою», — розповіла експертка.

Навіщо це взагалі і як це працює? Поліс каско — це ваша додаткова безпека. Наприклад, через війну зараз багато українців були вимушені перетинати кордон на власних автівках. Багато хто робив це вперше, а незнайома дорога — це ще один стрес.

«Доводилося звикати до нових іноземних правил дорожнього руху, знаків, доріг тощо. Це є додатковим навантаженням для водіїв. Усі ці приклади є підставами для того, щоб убезпечити себе та свій автомобіль від страхових випадків. Тому розглянемо, як поліс каско працює в Україні та чим його дія відрізняється за кордоном», — пояснила керівниця служби турботи.

Як каско працює в Україні

водій телефонує в страхову компанію та повідомляє про настання страхової події. За потреби та залежно від розміру збитку та інших учасників викликається поліція, швидка допомога, МНС та інші компетентні органи;

також залежно від розміру збитків на ДТП виїжджає представник страхової компанії для огляду авто;

протягом З робочих днів необхідно надати всю документацію в страхову компанію та поїхати на СТО для оцінки збитків. Ця інформація буде передана в страхову компанію, де протягом кількох днів (від З до 10, залежно від страхової компанії) складається акт та передається на СТО. Туди надалі страхувальник направляється на ремонт автівки.

Введення воєнного стану на території, де стався страховий випадок, не є підставою для відмови у страховому відшкодуванні. Зараз всі компанії врегульовують страхові події за спрощеною системою, тобто без відвідування офісу компанії. Усі події розглядаються в індивідуальному порядку і рішення приймаються з урахуванням всіх обставин та доказів.

Як це працює в Європі

Водію потрібно зателефонувати в страхову компанію та повідомити про настання страхового випадку. Тут співробітник страхової компанії буде вашим другом, який буде поетапно розповідати алгоритм дій та підкаже, що потрібно робити. Надалі є 2 варіанти, залежно від страхового випадку:

збитки без наявності другого учасника ДТП будуть врегульовані відповідно до умов договорів (ліміт на виплату, як правило, до 5% від страхової суми);

збитки з другим учасником необхідно оформити як ДТП відповідно до законодавства країни перебування та викликати поліцію та відповідні органи. Як правило, у всіх країнах Європи збитки без наявності потерпілих оформляються за допомогою європротоколу.

Як страхова проводить калькуляцію

запасні частини за рахунком СТО рахуються за курсом Нацбанку;

роботи за нормативами робіт СТО за кордоном рахуються за середньорегіональними розцінками в Україні.

Усі виплати при цьому здійснюються виключно у гривні на розрахункові рахунки клієнтів.

«З очевидних плюсів каско за кордоном — той факт, що ви зможете самостійно обрати СТО, на якому буде проводитися ремонт вашого авто», — наголосила Горбач.

Як оформити каско

Алгоритм дій в Україні та за кордоном однаковий:

зараз чимало страхових компаній запровадили електронний поліс КАСКО, який можна оформити дистанційно;

після узгодження всіх умов зі страховою, вам потрібно відправити їй стандартний перелік документів: паспорт, податковий номер, водійське посвідчення та техпаспорт авто;

поки страхова готує договір, вам необхідно самостійно зробити огляд авто за нормативами страхової компанії, які вам будуть відправлені співробітником компанії;

після фотографування авто ви надсилаєте фото авто та оплачує поліс, який прийде вам на електронну пошту.

До речі, оформити каско можна прямо на Finance.ua. Залишивши 1 заявку, ви отримаєте цілих 5 пропозицій по каско. Кожне дешевше, ніж у страховій. І 20 л палива у подарунок.

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