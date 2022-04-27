Зелена картка в України чи автоцивілка за кордоном: що вигідніше — Finance.ua

Зелена картка в України чи автоцивілка за кордоном: що вигідніше

Вчора 15:02 — Особисті фінанси

Зелена картка — обов’язковий документ для поїздок за кордон на власному авто. Це свого роду автоцивілка, але для виїзду за межі країни.

Чи потрібна вона для виїзду за кордон та чи вигідно її купувати, або ж краще придбати автоцивілку за кордоном — розповіла керівниця служби турботи про клієнтів страхового бізнесу Finance.ua Дар’я Горбач під час вебінару «Як працюють Зелена картка та Каско за кордоном».

Що треба знати про Зелену карту?

потерпілим третім особам за шкоду, заподіяну майну і здоров’ю третіх осіб. Виплата страхового відшкодування за Зеленою карткою здійснюєтьсяза шкоду, заподіяну майну і здоров’ю третіх осіб.

Страхова сума відшкодування встановлюється відповідно до законодавства тієї країни, де стався страховий випадок. Тобто ліміт виплати буде залежати від лімітів обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності тієї країни, де відбулась страхова подія. Наприклад, ліміт по матеріальній шкоді в Польщі складає 1 млн євро, в Іспанії — 15 млн євро, а у Великобританії — 1 млн фунтів.

Якою б не була сума страхового платежу, сам міжнародний сертифікат Зеленої картки у всіх країнах має однакову уніфіковану форму. Його наявність є обов’язковою умовою для водіїв, які планують виїхати за кордон на власному авто.

В Україні є два види Зеленої картки:

поліс, який поширюється на всі країни-члени Зеленої картки (таких країн наразі є 47);

поліс, який поширюється на країни СНД (Молдова, Азербайджан, росія, білорусь, але з 5 квітня було прийнято рішення виключити росію та білорусь із системи).

Також існують аналоги Зеленої картки:

помаранчева — діє в Азії та арабських країнах Африки;

рожева — у центральній Африці;

коричнева — у решті країн Африки.



Перевірити чинність страхування можливо на сайті МТСБУ. Бюро є єдиним об’єднанням страховиків, яке контролює роботу та виконання страхових зобов’язань компаній при обов’язковому страхуванні. Перевірити поліс можна тут.

А якщо не купувати поліс? У разі відсутності полісу страхування виписується штраф, який складає залежно від країни від 1 тис. євро та заборону перетину кордону у майбутньому. Тому про це потрібно подбати завчасно, аби не отримати штраф.

Що змінилося для страхування із початку війни

1 березня 2022 Нацбанк України видав розпорядження, у якому йдеться про те, що громадянам, що мають намір виїхати за кордон на власному авто, не потрібно мати поліс страхування Зелена карта

Таких домовленостей досягли з такими країнами: Польща, Угорщина, Молдова, Словаччина, Чехія та Німеччина. Тобто при перетині кордону з цими країнами перевірятися наявність Зеленої карти не буде.

МТСБУ з 2 березня спростили систему оформлення та зменшили ціни. Так, на період воєнного часу були зменшені ціни на 50% для легкових авто зі строком дії 15 днів та 1 місяць.

Крім того, дозволено створювати електронні поліси — тобто оформлювати електронні договори Зелена картка шляхом генерування pdf-файлів. Також міжнародне страхове бюро надало роз’яснення, що країни-члени системи визнають наші електронні Зелені картки, та що їх навіть не потрібно роздруковувати, достатньо мати pdf-файл в ґаджеті.

Де дешевше купити страховку — в Україні чи за кордоном

До або після перетину кордону має бути придбаний поліс страхування. І тут є два варіанти:

або це буде Зелена картка, оформлена в Україні до перетину кордону;

або це буде поліс страхування Автоцивілки, який буде виписаний після перетину кордону з тою країною, куди заїхало авто.

«Купуючи поліс страхування ви гарантуєте собі захист та спокій, де б ви не перебували. Однак однозначно — набагато вигідніше купувати поліс в Україні», — наголошує Горбач.

Вартість полісу Автоцивілки в Польщі — близько 400 євро на 1 рік та 40 євро на місяць, у Німеччині — від 900 євро на рік та від 150 євро на місяць.

При цьому вартість Зеленої картки в Україні — 6 899 грн (210 євро) на рік та 627 грн (19 євро) на місяць.

Тому вигідніше купувати поліс в Україні та перетинати кордон вже зі страховкою. Тим паче якщо ви збираєтесь перетинати кордон декількох країн. Адже дешевше купити Зелену картку один раз, ніж купувати поліс Автоцивілки кожного разу при перетині кордону з різними країнами.

«Не перевіряють поліси страхування лише 6 країн: Польща, Угорщина, Словаччина, Молдова, Чехія та Німеччина. Якщо ви плануєте проїжджати ці країни транзитом та не зупинятися у них, краще оформити Зелену картку для заощадження коштів», — розповіла експертка.

Продовження полісу, термін дії якого збігає. Як зазначила Дар’я Горбач, наразі є чимало звернень від людей, які перебувають за кордоном. У них або закінчився термін дії полісу придбаного на кордоні або оформленого безкоштовно.

Оновити такий поліс значно вигідніше в Україні.

Хто відшкодовуватиме збитки від ДТП

Відшкодування компенсується потерпілій стороні страховою компанією винуватця, тому встановлення вини є дуже важливим моментом, який визначить — чи отримаєте відшкодування ви, чи все ж доведеться робити ремонт авто своїм коштом.

«Якщо винуватцем буде встановлено вас, то страхова компанія по полісу Зелена картка компенсує лише збитки потерпілій стороні. Тому будьте уважними при оформленні ДПТ, щоб з потерпілого, який має право на компенсацію, не перетворитися на винуватця, який буде сплачувати збитки», — наголосила фахівчиня.

Як проводиться врегулювання страхової події

Після винесення судового рішення та визначення винуватця страхової події це рішення перенаправляється до страхової компанії винуватця та МТСБУ тієї країни, де стався страховий випадок. Якщо винуватцем буде українське авто з Зеленою карткою, то відшкодовуватиме збитки українська страхова компанія. Якщо ж українське авто буде потерпілим, то відшкодовуватиме збитки страхова або МТСБУ тієї країни, де сталося ДТП.

Врегулювання страхової події буде проводитися відповідно до чинного законодавства тієї країни, де сталося ДТП. Так само встановлюватиметься і ліміт відшкодування.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

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