Які типи номерних знаків існують в Україні та чим вони відрізняються — Finance.ua

Які типи номерних знаків існують в Україні та чим вони відрізняються Вчора 07:14 — Особисті фінанси

Які типи номерних знаків існують в Україні та чим вони відрізняються

Які види і типи номерних знаків існують в Україні та які можуть бути закріплені за транспортним засобом у 2023 році, розповіли в Головному сервісному центрі МВС.

«Зразки номерних знаків затверджені Наказом МВС № 166 „Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів“ від 02 березня 2021 року. Номерні знаки, видані до набрання чинності наказу МВС від 02 березня 2021 року № 166, можуть використовуватися на дорогах України. Але під час проведення будь-якої реєстраційної операції, такі номерні знаки підлягають обов’язкову обміну», — наголосили в Головному сервісному центрі МВС.

Номерні знаки державної реєстрації

Номерні знаки державної реєстрації отримують всі транспортні засоби, коли відбувається їх реєстрація вперше або перереєстрація в Україні. Такі номерні знаки містять:

символ державної належності транспортного засобу;

дві літери, які позначають регіон, де відбуваються реєстраційні дії;

чотири цифри;

дві літери серії.

Символ державної належності транспортного засобу — це напис «UA» та зображення Державного Прапора України, розміщені на тлі прямокутника синього кольору, вони розташовуються зліва.

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Такі знаки можуть містити літери та цифри двох кольорів:

чорного кольору — для всіх типів автомобілів, причепів, мотоциклів, мопедів;

зеленого кольору — для транспортних засобів, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння.

У сервісних центрах МВС видають як стандартні продовгуваті номерні знаки державної реєстрації, яких більшість на дорогах України, так і для автомобілів з неформатним місцем закріплення — так звані «американські» — вони мають форму прямокутника більш схожого до квадрату, ніж стандартні номерні знаки.

Орієнтовна вартість таких номерних знаків:

300 грн — спецпродукції для авто;

150 грн — спецпродукції для мототранспорту.

Такі номерні знаки завжди є в сервісних центрах МВС. Наявність таких вільних номерних знаків у певній області можна перевірити онлайн. Для цього спеціально розроблений сервіс перевірки

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Серед таких номерних знаків державної реєстрації є також платні, які містять визначену комбінацію цифр.

Номерні знаки державної реєстрації із визначеною комбінацією цифр

Номерні знаки державної реєстрації із визначеною комбінацією цифр є платними, оскільки їх вартість включає в себе, крім вартості металевої номерної бази, ще й вартість визначеної комбінації цифр.

Такі номерні знаки не завжди є в сервісних центрах МВС, оскільки сама їх кількість є обмеженою. А попит на такі номерні знаки високий. Наявність таких вільних номерних знаків у сервісних центрах МВС та їх вартість можна перевірити онлайн. Для цього спеціально розроблений сервіс перевірки

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Номерні знаки державної реєстрації із визначеною комбінацією цифр видаються за бажанням власника транспортного засобу. Якщо власник транспортного засобу хоче отримати номерні знаки із якоюсь конкретною комбінацією цифр із наявних у сервісному центрі МВС, то при отриманні послуги реєстрації або перереєстрації транспортного засобу варто попередити про це адміністратора.

Індивідуальні номерні знаки

Індивідуальні номерні знаки є додатком до державних номерних знаків транспортного засобу, які виготовляється за індивідуальним замовленням автовласника.

Напис на індивідуальних номерних знаках для автомобілів може містити від трьох до восьми символів — від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр.

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Напис на індивідуальних номерних знаках для мотоциклів може містити від трьох до шести символів — від двох до п’яти літер і цифр.

Літер у написі на індивідуальних номерних знаках має бути не менше ніж дві.

Вартість послуги виготовлення:

300 грн — три символи (мінімальне замовлення);

90 грн — кожний наступний (до восьми символів);

500 грн — графічний елемент;

466,44 грн — спецпродукція (номерна база для авто);

266,58 грн — спецпродукція (номерна база для мотоцикла).

При перереєстрації транспортного засобу неможливо одразу закріпити такі номерні знаки. Вони виготовляються за індивідуальним замовленням власників транспортних засобів. Замовити виготовлення можна як офлайн у будь-якому зручному сервісному центрі МВС, так і онлайн через Електронний кабінет водія.

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