Названо країни з найвищими штрафами для водіїв — Finance.ua

Названо країни з найвищими штрафами для водіїв Вчора 07:09 — Особисті фінанси

Названо країни з найвищими штрафами для водіїв

Стали відомі найвищі штрафи для водіїв у світі, і Фінляндія очолила цей рейтинг.

Фінський бізнесмен Юссі Салоноя був оштрафований на $200 000 за порушення правил дорожнього руху, причому ця сума базується на його загальному доході. Втім, мінімальний штраф у Фінляндії починається від $1,6 тис., що все одно є досить високим, пише видання Економічні новини.

Слідом за Фінляндією йде Канада з рекордним штрафом у розмірі $25 000 за перевищення швидкості, що застосовується до водія, який їхав зі швидкістю понад 200 км/год.

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У Японії за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння передбачено штраф у розмірі $8 700, а проїзд на червоне світло може призвести до штрафу у розмірі $420.

У Великій Британії штраф за перевищення швидкості становить 100 доларів, але у 2017 році британець був змушений заплатити 8 000 доларів за перевищення швидкості на 275 км/год.

В Італії за водіння в нетверезому стані передбачений великий штраф у розмірі $6400 і дворічна заборона на водіння.

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Тим часом у США найвищі штрафи варіюються залежно від штату. У Вірджинії за перевищення швидкості можуть оштрафувати на суму до $2600.

У Португалії перевищення швидкості карається штрафом у розмірі $1900, а в Німеччині — $630.

У Китаї перевищення швидкості тягне за собою штраф у розмірі $300, а водіння в нетверезому стані — штраф у розмірі $310, 15-денне ув’язнення і позбавлення прав на шість місяців.

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В Україні водій може бути оштрафований на суму до 3400 грн за перевищення швидкості більш ніж на 80 км/год, і до 5100 грн, якщо він спровокував аварію. Водіння в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння може призвести до штрафу в розмірі 17 000 гривень, а повторне порушення — до позбавлення прав на три роки і можливої конфіскації автомобіля. Керування транспортним засобом особами, позбавленими права керування, тягне за собою штраф у розмірі 20 400 грн, а повторне порушення може призвести до штрафу до 40 800 грн.

Таким чином, водіям слід пам’ятати про значні штрафи та покарання, з якими вони можуть зіткнутися при порушенні правил дорожнього руху як в Україні, так і за кордоном.

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