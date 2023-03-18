40 000 гривень за швидкість: які штрафи можуть виписати водіям у Польщі — Finance.ua

40 000 гривень за швидкість: які штрафи можуть виписати водіям у Польщі Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

40 000 гривень за швидкість: які штрафи можуть виписати водіям у Польщі

Багато українців виїхали в країни ЄС, в тому числі до Польщі, на власних авто або купили машини вже після переїзду. Багато хто вже чув, що штрафи за порушення правил дорожнього руху в Європі набагато вищі, ніж в Україні.

Що треба знати про штрафи для водіїв у Польщі, розповів адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy Віталій Сокуренко.

Найбільш поширені штрафи за порушення ПДР у Польщі

Коли українці переїздять до будь-якої країни, то мають дотримуватись всіх місцевих правил і законів. Пояснити, що ви іноземець і поки ще не розібралися у будь-яких із вимог, які діють там, куди ви приїхали — такий аргумент діяти не буде, звертає увагу Віталій Сокуренко.

«Важливо, що незнання правил дорожнього руху Польщі не звільняє від відповідальності та може призвести до серйозних наслідків. Один із головних моментів, який треба знати — штрафи за порушення правил дорожнього руху в Польщі здебільшого набагато вищі, ніж в Україні», — каже він.

Він перераховує найбільш часті порушення правил дорожнього руху і штрафи, які за них накладаються у Польщі:

їзда за кермом з непристебнутим ременем безпеки (100 злотих або 826 грн);

перевищення швидкості (від 50 до 5000 злотих або 413-4 1300 грн);

перевезення дитини без дитячого автокрісла (300 злотих або 2 478 грн);

використання мобільного телефону під час водіння (500 злотих або 4 128 грн);

неправильне паркування авто (від 100 до 800 злотих або 826-6 605 грн);

проїзд машини на червоний сигнал світлофора (500 злотих або 4 128 грн).

У випадку, якщо водія піймали за керуванням автомобілем у нетверезому стані, в Польщі визначають рівень алкоголю за трьома категоріями:

0–0,19 проміле;

0,2 — 0,5 проміле;

понад 0,5 проміле.

Якщо у крові водія виявили менше ніж 0,2 проміле, то покарання не буде зовсім, зауважує юрист. У випадку ж, якщо у крові водія від 0,2 до 0,5 проміле, то за це польські закони передбачають покарання у вигляді:

штрафу від 50 до 5000 злотих (413-41 300 грн) або арешт до 30 днів; заборони на керування транспортним засобом терміном від 6 місяців до 3 років; списання 10 штрафних балів.

Якщо в крові водія більше ніж 0,5 проміле алкоголю, то загрожує кримінальна відповідальність та такі покарання:

штраф від 5 тисяч до 60 тисяч злотих (41 283-49 5396 грн); позбавлення волі на термін до 2-х років; заборона водіння (будь-якої однієї чи всіх категорій) терміном від 3 до 15 років.

Які бувають види штрафів у Польщі та як їх сплатити

Види штрафів в Польщі теж діляться умовно на три види. Та залежно від виду штрафу, на його оплату дається різний часовий проміжок:

Штраф готівкою (Mandat gotówkowy). Найчастіше такий штраф виписують іноземцям та особам без певного місця проживання. Сплатити штраф необхідно саме тій службі, яка його призначила. Оплачувати потрібно готівкою на місці, але іноді місцеві служби мають термінали, і штраф можна сплатити навіть за відсутності готівки.

Заочний штраф. Наприклад, такий штраф можуть виписати за неправильне паркування. Якщо ви отримали повідомлення про такий штраф, його потрібно сплатити не пізніше, ніж через 7 днів.

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Штраф кредитований (Mandat kredytowany). Його можуть виписати як громадянам Польщі, так і іноземцям, які мають постійне місце проживання. Термін сплати такого штрафу також становить 7 днів.

Перевірити свої штрафи ПДР у Польщі можна так само, як і в Україні: в режимі онлайн. Для перевірки штрафів є два сервіси:

Штрафи, призначені через Główny Inspektorat Transportu, можна дізнатися на сайті; Про призначені штрафні бали (Punkty Karny) можна дізнатися на сайті.

Якщо ж немає можливості перевірити штрафи онлайн, треба звернутися до місцевого комісаріату та надати своє посвідчення особи. Вид оплати штрафу, залежно від його виду, теж може відрізнятися:

готівкою на місці отримання штрафу;

карткою на місці отримання штрафу;

у поштовому відділенні;

через інтернет-банкінг з реквізитів.

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