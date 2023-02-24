Як підготувати авто до поїздки за кордон: технічна та бюрократична сторона — Finance.ua

Як підготувати авто до поїздки за кордон: технічна та бюрократична сторона Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Як підготувати авто до поїздки за кордон: технічна та бюрократична сторона

Ще рік тому для більшості українців досвід виїзду за кордон на авто був першим. Тоді не було часу на ретельну підготовку чи пошук усієї необхідної інформації.

Тож нерідко траплялися ситуації, коли люди дізнавалися про необхідність страхування безпосередньо під час перетину кордону.

Проте минув рік, і, завдяки старанням наших захисників із ЗСУ, українці можуть спокійно планувати та готуватися до поїздки заздалегідь.

Питання страхування при перетині кордону на власному автомобілі досі є актуальним, тому експерт зі страхування Finance.ua Дар’я Горбач під час вебінару «Зелена Картка. Що важливо знати та як використовувати» розповіла, як підготуватися до поїздки за кордон.

Як підготувати авто до поїздки за кордон з технічної сторони

Переконайтеся про наявність в автомобілі аптечки, вогнегасника, знаку аварійної зупинки, запасного колеса (якщо таке передбачено комплектацією автомобіля), світловідбивних жилетів.

аптечки, вогнегасника, знаку аварійної зупинки, запасного колеса (якщо таке передбачено комплектацією автомобіля), світловідбивних жилетів. Перевірте правила щодо тонування скла. Зважайте, що у багатьох країнах заборонене тонування вітрового та передніх бокових вікон, тому тонування скла не має бути, або може бути так зване «європейське тонування» — коли передні вікна не тоновані, а задні пасажирські затоновані. До речі, як зазначає експертка, це одна із найрозповсюдженіших причин того, чому на кордоні не пропускають автівки наших громадян.

Зважайте, що у багатьох країнах заборонене тонування вітрового та передніх бокових вікон, тому тонування скла не має бути, або може бути так зване «європейське тонування» — коли передні вікна не тоновані, а задні пасажирські затоновані. До речі, як зазначає експертка, це одна із найрозповсюдженіших причин того, чому на кордоні не пропускають автівки наших громадян. Перевірте гуму. За європейськими нормами, у більшості країнах ЄС зимова гума на авто має бути встановлена в період з 1 листопада до 31 березня. Однак у в Балтійських країнах цей термін зміщений — з 1 грудня до 31 березня, а в Австрії з 1 листопада до 15 квітня. У деяких країнах взагалі немає такої норми — там рекомендується заміна гуми лише при погіршенні погодних умов (Польща, Португалія, Бельгія). При цьому вимоги до глибини протектора такі самі, як і в Україні — це 4 мм. Шипована гума заборонена у таких країнах: Німеччина, Польща, Нідерланди, Чехія, Угорщина, Словаччина, Румунія, Болгарія, Туреччина, Сербія, Македонія, Хорватія, Португалія, Словенія, Боснія та Герцеговина. За використання шипованої гуми там навіть передбачений штраф.

А щоб почуватися безпечно за кордоном і не перейматися, що щось може вийти з ладу, рекомендуємо придбати карту технічної підтримки-Assistance . Вона включає евакуацію при ДТП або при поломці, заміну пошкоджено колеса, запуск двигуна, доставлення пального, аварійне відкриття дверей та навіть оплату таксі, готелю тощо.

Як підготувати авто до поїздки за кордон з бюрократичної точки зору

Крім технічної сторони, важливою при перетині кордону на автомобілі залишається і документальна складова. Тут вам потрібно подбати про наявність усіх необхідних документів. Ось найголовніше, на що фахівці радять звернути увагу.

Перевірте ступінь відповідності водійського посвідчення до законодавства тих країн, через які ви плануєте їхати. Якщо мова йде про Євросоюз, то з українським пластиковим водійським посвідченням ніяких проблем не виникне, а от паперові права старого зразка краще попередньо обміняти. І обов’язково візьміть із собою технічний паспорт на авто. У разі поїздки на кредитному автомобілі варто заручитися довідкою з банку, що дозволяє вивезення автомобіля за кордон. Те ж стосується і поїздки на автомобілі, що належить юридичній особі (робочий автомобіль), адже прикордонники попросять у вас документ — підтвердження на офіційному бланку юридичної особи (довіреність). Крім того, якщо ви їдете за кордон на чужому авто, то обов’язково маєте показати прикордонникам довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон. На авто має бути державний номерний знак. Індивідуальні номерні знаки діють лише на території України. Також для перетину кордону вам потрібно придбати поліс Зелена картка.

Далі детальніше зупинимося на останньому пункті.

Міжнародний сертифікат Зелена картка — обов’язковий документ для поїздок за кордон на власному авто. Це свого роду — обов’язковий документ для поїздок за кордон на власному авто. Це свого роду автоцивілка , але для виїзду за межі країни. Виплата страхового відшкодування по Зеленій картці здійснюється потерпілим третім особам за шкоду, заподіяну майну і здоров’ю третіх осіб.

Для прикладу, якщо ви будете винуватцем ДТП, то страхова компанія зможе компенсувати витрати на лікування та ремонт його авто потерпілого.

Сама ж сума страхового відшкодування встановлюється відповідно до законодавства країни, де стався страховий випадок, тобто ліміт виплати будуть залежати від лімітів обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності тієї країни, де відбулася ДТП.

Наприклад, ліміт по матеріальній шкоді в Польщі складає 1 млн євро, а в Іспанії — 15 млн євро, у Великобританії це 1 млн фунтів.

Наявність цього страхування є обов’язковою передумовою для водіїв, які планують виїхати за кордон на власному автомобілі.

Штрафи за відсутність Зеленої картки

«Якщо такого водія за кордоном зупиняє місцева поліція, перевіряє поліс і виявляє, що він фальшивий / фальсифікований, з вичерпаним терміном дії або його взагалі немає., водія чекає чималенький штраф, автомобіль же, швидше за все, відправиться на штрафмайданчик. У певних випадках можливий навіть сценарій, коли водій буде затриманий і відправлений до в’язниці до з’ясування всіх обставин справи», — зауважує експертка зі страхування Горбач.

Суми штрафу за відсутність поліса:

у Польщі — 6 тис. злотих (38 тис. грн);

у Німеччині — близько 1800 євро, а якщо протягом 6 місяців виноситься повторний штраф за відсутність полісу, автомобіліста чекає до 1 року позбавлення волі;

в Іспанії — близько 1500 євро;

а в Чехії — від 1 тис. крон (24 тис. грн).

«І це лише вказана сума штрафів без скоєння ДТП незастрахованим транспортним засобом. Тому ми наполегливо просимо наших громадян завчасно купувати поліс страхування та дотримуватися правил дорожнього руху за кордоном, тому що штрафи в Європі дійсно чималі», — каже експертка.

Електронний поліс та диджиталізація

З 1 вересня 2022 року страховики, повні члени МТСБУ, розпочали укладати електронні договори міжнародного страхування.

Важливо пам’ятати, що електронні договори міжнародного страхування починають діяти не раніше 00 годин доби, наступної за днем укладання договору.

Тобто не можна буде укласти такий договір «сьогодні на сьогодні». Тому оформлювати страхування краще хоча б за один день до поїздки.

При цьому перед виїздом за кордон вам треба буде видрукувати та зберігати сертифікат у паперовому форматі.

Якщо органи, що здійснюють контроль зафіксують відсутність під час перевірки у водія транспортного засобу видрукованого екземпляра сертифіката, чинного на дату перевірки, подальший рух такого транспортного засобу може бути заборонений, а на його водія накладено штраф відповідно до законодавства країни відвідування.

Правила, яких слід дотримуватися при друкуванні сертифіката:

використання паперу виключно білого кольору;

кольору; використання чистого паперу , тло якого не містить жодного іншого тексту, зображення тощо;

, тло якого не містить жодного іншого тексту, зображення тощо; використання паперу розміром не більше А4 та не менше А6;

друкування лише у вертикальній орієнтації;

орієнтації; друкування тексту сертифіката виключно чорною фарбою;

друкування тексту повинно бути якісним (текст чіткий та зрозумілий);

зворотна сторінка сертифіката повинна залишатись чистою (білою).

Якщо вимагають саме зелений бланк

«Хочу додати, що на практиці деякі країни все ж таки вимагають саме зелений бланк, оскільки для них незвично бачити білий. Саме на цей випадок міжнародне страхове бюро надало роз’яснення, що країни-члени системи визнають наші електронні Зелені картки», — каже експертка.

Це роз’яснення є у всіх страховиків, що видають Зелені картки. Страхова компанія має надіслати його вам під час оформлення договору страхування. Роз’яснення двомовне, написане українською та англійською мовами.

Якщо прикордонники надалі не пропускають і не визнають електронну Зелену картку, потрібно зайти на сайт МТСБУ і ввести номер карти або номер вашого авто та показати прикордоннику, що цей поліс є в базі Моторного Бюро.

Також можна зателефонувати в страхову компанію, де ви купували Зелену картку, повідомити пункт перетину та прізвище або номер прикордонника, та, за потреби, передати телефон прикордоннику.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

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