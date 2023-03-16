Чи можна не платити штрафи за порушення ПДР — Finance.ua

Чи можна не платити штрафи за порушення ПДР Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Чи можна не платити штрафи за порушення ПДР

Сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху потрібно протягом 15 календарних днів з дня винесення постанови.

Якщо штраф за порушення правил дорожнього руху не сплатити вчасно, постанова передається на примусове стягнення до відділу виконавчої служби. У такому разі доведеться сплатити подвійний розмір штрафу та витрати на виконавче провадження.

Найнеприємніше в цій історії, що виконавча служба першочергово накладає арешт на кошти на банківських рахунках. Тобто користуватися своїми картками не вийде. Згодом сума штрафу з витратами на виконавче провадження спишеться з рахунку.

Якщо грошей на рахунках немає, буде арештоване рухоме чи нерухоме майно — транспортні засоби, квартири, будинки тощо. При арешті транспортних засобів вони можуть оголошуватися в розшук. А це вже є підставою для тимчасового затримання інспекторами поліції.

Простіше кажучи, за несплату 340 грн штрафу, під час чергової зупинки автомобіля поліцією, машину затримають і доставлять на штрафмайданчик. Витрати на евакуатор і зберігання автівки на штрафмайданчику — з кишені водія, відшкодування таких витрат не передбачено.

Як оскаржити постанову про адміністративне правопорушення

Якщо водій оскаржує постанову, то оплачувати штраф не потрібно до розв’язання питання в суді.

Відповідно до статті 289 КУпАП, постанову про адміністративне порушення можна оскаржити протягом 10 днів з дня її винесення. У разі ж автофіксації — протягом 10 днів з дня набрання постановою законної сили.

Штраф можна оскаржити в суді як за місцем своєї реєстрації, так і за місцем реєстрації відповідача — відділку поліції, співробітник якого виписав постанову.

У позовній заяві потрібно розписати:

серію, номер, дату постанови, ким винесена (ПІБ, посада), за якою статтею КУпАП залучається і яке застосоване стягнення;

обставини справи зі своєї точки зору. Позивач стверджує про незаконність дій відповідача або необ’єктивність покарання, підтверджуючи слова відповідною аргументацією. Якщо є докази — свідчення свідків, аудіо- або відеозапис — їх потрібно додати до позову;

посилання на статті законів, на підставі яких проводиться звернення, а також викласти конкретні прохання.

Серед конкретних прохань можуть бути:

визнання дій посадової особи протиправними;

скасування постанови про адміністративне правопорушення як незаконної;

закриття адміністративного провадження.

Справа зазвичай розглядається судом не більше п’яти днів. Рішення місцевих судів, щодо притягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, не підлягають оскарженню. Важливо ретельно підготуватися до засідання, а краще скористатися кваліфікованою юридичною допомогою.

У статті за посиланням ми вирішили розібратися, які ПДР найчастіше порушують українські водії.

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