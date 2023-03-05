У Чехії планують підвищити штрафи для водіїв — Finance.ua

У Чехії планують підвищити штрафи для водіїв Сьогодні 22:01 — Технології&Авто

Влада Чехії готує деякі поправки до правил дорожнього руху, які повинні значно посилити покарання за певні порушення. Зміни набудуть чинності, якщо парламент прийме відповідні поправки до Закону про дорожній рух.

Що може змінитися для чеських водіїв

Наприклад, водіїв, які порушують вимоги щодо зупинки чи стоянки, створюючи при цьому перешкоду для трамваїв, може чекати штраф у розмірі 10 000 крон в адміністративному порядку.

Чинний закон передбачає штраф за таке правопорушення від 1 500 до 2 500 крон. Поправка до Закону про дорожній рух має посилити це покарання. Річ у тому, що згідно з пояснювальною запискою до змін, блокування руху громадського транспорту неправильною парковкою спричинює «тяжкі наслідки».

Наразі є пропозиція виділити одне з правопорушень щодо паркування в окреме — це блокування громадського транспорту. Штраф у такому випадку становитиме від 2 500 до 3 500 чеських крон на місці, але 10 000 крон в адміністративному порядку,— пояснив Ондржей Лохман, голова транспортного підкомітету Палати депутатів.

Поправки також передбачають збільшення штрафів за інші правопорушення. Наприклад, зросте верхня межа за в’їзд на залізничний переїзд у випадках, коли це заборонено — з 5 000 до 25 000 чеських крон.

Штраф також збільшиться за їзду на велосипеді в нетверезому стані. Велосипедистам, які напідпитку пересуваються на двоколісному, загрожуватиме штраф від 7 000 до 25 000 крон.

Довідка Finance.ua:

Чеська Республіка встановила вимоги до особистих транспортних засобів. Усі водії повинні мати у своєму автомобілі:

• знак аварійної зупинки й трос для буксирування;

• запасне колесо та гуму з протектором глибиною не менше 4 мм;

• наклеєний на задньому склі знак UA;

• євроаптечку;

• вогнегасник;

• набір лампочок для фар і ліхтарів.

Європейське водійське посвідчення не потрібне. Згідно з регламентом ЄС, ухваленим у липні минулого року, водійське посвідчення громадянина України дійсне в Чехії. Обмінювати його на документ європейського зразка не потрібно.

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