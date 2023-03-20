Водіям нагадали про популярне порушення ПДР: про нього знають далеко не всі — Finance.ua

Водіям нагадали про популярне порушення ПДР: про нього знають далеко не всі Сьогодні 21:33 — Технології&Авто

Водіям нагадали про популярне порушення ПДР: про нього знають далеко не всі

Виявилося, що далеко не всі водії знають про порушення ПДР, за яке поліцейські зупиняють дуже часто і виписують штраф.

Водіям нагадують, що за червоний колір покажчиків поворотів в автомобілі патрульні можуть виписати штраф.

Деталі. У 2017 році в Україні було введено чіткі вимоги щодо кольору передніх та задніх покажчиків поворотів — вони мають бути жовтими, оскільки виконують функцію попереджувальних сигналів.

Тому, згідно з частиною 2 статті 122 КУпАП за використання попереджувальних сигналів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів передбачено штраф 510 грн.

Але в Україні дуже багато автомобілів з червоними «поворотниками». Зазвичай це машини, які привезли з Америки, вони всі мають червоні покажчики поворотів, бо виготовлялися для ринку США. Але в нашій країні діють свої стандарти, а не американські, тому власникам таких авто варто знати, що колір їх «поворотників» поза законом. Щоб не отримати штраф та їздити спокійно, варто їх замінити.

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