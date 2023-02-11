В Україні по-новому перевірятимуть водіїв авто — Finance.ua

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В Україні по-новому перевірятимуть водіїв авто

Технології&Авто
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В Україні було змінено процедуру перевірки водіїв на перебування за кермом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформують Новини.LIVE. Відповідні зміни затвердив уряд.

Перевірка водіїв на сп’яніння

За новими правилами, огляд на місці зупинки автомобіля на алкогольне сп’яніння має проводитись з відеозаписом або в присутності двох свідків.
Так само будуть перевіряти й на наркотичне чи інше сп’яніння, чи знаходження під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
«Передбачено, що огляд на місці зупинки транспортного засобу проводиться із застосуванням технічних засобів відеозапису, а в разі неможливості застосування таких засобів огляд проводиться у присутності двох свідків. Матеріали відеозапису обовʼязково долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення», — відзначив Мельничук.

Яка доза алкоголю в крові допустима для водіїв

Закони України передбачають максимальну кількість алкоголю в крові водія 0,2 проміле. Це показник майже нульового вмісту алкоголю в організмі.
У всіх випадках, коли показник вищий за норму — водій має платити штраф. Крім того, передбачено позбавлення прав та позбавлення волі.

Які штрафи передбачені за водіння у стані алкогольного сп’яніння

Станом на 2023 рік в Україні діють наступні види покарання за водіння в стані алкогольного сп’яніння:
  • Якщо таке порушення було здійснено вперше — штраф у розмірі 17 тис. грн й позбавлення водійського посвідчення на один рік.
  • Якщо водій вдруге порушить закон — мусить сплатити штраф у розмірі 34 тис. грн. Також на нього вже чекає позбавлення прав на три роки.
  • Якщо водія «зловлять» п’яним двічі впродовж одного року, йому доведеться попрощатись зі своїм авто, просидіти за ґратами 15 діб та сплатити штраф у 51 тис. грн. Окрім цього, горе-водій не зможе керувати транспортом впродовж десяти років.
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За матеріалами:
mmr.ua
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