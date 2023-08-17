За тиждень понад тисячу осіб забронювали номерні знаки онлайн — Finance.ua

За тиждень понад тисячу осіб забронювали номерні знаки онлайн Сьогодні 02:07 — Особисті фінанси

За тиждень понад тисячу осіб забронювали номерні знаки онлайн

Лише за перший тиждень, як існує нова онлайн-послуга сервісних центрів МВС, нею скористалися 1 363 рази. Вибирати та забронювати номерні знаки державної реєстрації для транспортних засобів можна в Електронному кабінеті водія

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«Вже тиждень в українців існує два різні онлайн-сервіси, які пов’язані з номерними знаками. Один із них дозволяє вибрати вільні номерні знаки державної реєстрації з числа наявних у певному сервісному центрі МВС перед тим, як звертатись за послугою з реєстрації чи перереєстрації транспортного засобу. Такого раніше не існувало в Україні. А інший онлайн-сервіс дозволяє замовити індивідуальні номерні знаки, які є додатком до номерних знаків державної реєстрації транспортного засобу», — нагадали в МВС.

Як забронювати певну буквено-цифрову комбінацію?

Власник транспортного засобу може авторизуватись до Електронного кабінету водія і попередньо переглянути, чи є вільною певна комбінація цифр або літер та цифр у якомусь сервісному центрі МВС, куди він планує звертатись задля реєстраційних дій.

Після того як бажану комбінацію обрано, її можна забронювати для свого транспортного засобу на 10 днів.

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Сплатити за вартість вибору та/або за комбінацію цифр і букв можна теж онлайн.

Що важливого варто знати про бронювання номерних знаків?

Послуга надається для тих водіїв, які можуть користуватись перевагами цифрових сервісів в Україні. Тобто, якщо протягом останніх 10 років водій отримував посвідчення водія нового зразка або оформляв будь-який транспортний засіб, то інформація про нього є в електронному реєстрі МВС, а цифрові сервіси йому доступні.

Якщо ж у водія не було протягом десятиліття жодного звернення до будь-якого сервісного центру МВС, то, на жаль, цифрові сервіси ще не можуть бути надані. Варто або обміняти посвідчення водія на посвідчення сучасного зразка або звертатись офлайн за послугами, у тому числі за послугою вибору номерного знака державної реєстрації транспортних засобів в сервісному центрі МВС.

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Власник транспортного засобу або особа, яка планує придбати авто, мотоцикл, причіп тощо може забронювати лише один номерний знак. У випадку, коли у людини є кілька транспортних засобів, наступне бронювання можливе після того, як клієнт закріпить вибраний номерний знак і перереєструє авто у сервісному центрі МВС.

Вартість та умови отримання онлайн-послуги

Сама ж послуга вибору номерного знаку обійдеться у 360 грн за будь-яку комбінацію, крім визначених платних комбінацій цифр — їх вартість від 4 800 до 36 000 грн.

Вартість 1 доби зберігання — 10,80 грн. Бронювання номерного знаку діє до 10 днів.

Окремо доведеться сплатити орієнтовно 300 грн за номерний знак (металева спецпродукція, вартість якої залежить від типу транспортного засобу та вартості закупівлі); 200 грн за адмінпослугу реєстрації/перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС; 405 грн за бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (не сплачується у випадку отримання лише е-свідоцтва) та додаткові комісії платіжної системи чи банку.

Якщо упродовж 10 календарних днів замовник бронювання не звернувся за послугою перереєстрації, то бронювання скасовується автоматично. Номерний знак повертається до списку вільних, й інша особа може вибрати його для бронювання за своїм транспортним засобом. Також за цей час замовник послуги може відмовитися від заброньованого номерного знака.

Інфографіка: hsc.gov.ua

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