Кабмін затвердив нові правила проведення іспитів на отримання водійських прав деяких категорій — Finance.ua

Кабмін затвердив нові правила проведення іспитів на отримання водійських прав деяких категорій Сьогодні 16:17 — Особисті фінанси

Кабмін затвердив нові правила проведення іспитів на отримання водійських прав деяких категорій

Кабінет Міністрів України на засіданні у п’ятницю вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія і допуску громадян до керування транспортними засобами та до Порядку державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Запроваджено проведення практичного іспиту на право керування транспортними засобами категорій A1, А та В1 виключно на майданчиках для навчання з початкового керування, а категорії В — виключно в умовах дорожнього руху на маршрутах, визначених територіальним сервісним центром МВС», — написав Мельничук у телеграм-каналі.

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Крім того, було розширено функціональні можливості електронного кабінету водія та порталу «Дія» щодо можливості:

замовлення в електронній формі послуг із державної реєстрації, зняття з обліку транспортних засобів;

видачі тимчасового реєстраційного талона у звʼязку з наданням права керування транспортним засобом іншій фізичній особі або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на імʼя іншої фізичної особи, яка здійснює поїздку за кордон;

продовження терміну відповідального зберігання номерних знаків перереєстрованих або знятих з обліку транспортних засобів для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами власника;

видачі висновку щодо можливості нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів або дублювання первинних ідентифікаційних номерів транспортних засобів;

обміну посвідчення водія, виготовленого на бланку, на посвідчення водія в електронній формі та навпаки.

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Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів ухвалив рішення , яке дозволить отримувати водійські права або номерні знаки для автомобілів засобами поштового зв’язку.

Відтепер громадяни України мають можливість замінити водійське посвідчення не лише в сервісному центрі МВС, а й у Паспортному сервісі державного підприємства «Документ».

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