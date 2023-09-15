Кабмін затвердив нові правила проведення іспитів на отримання водійських прав деяких категорій — Finance.ua

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Кабмін затвердив нові правила проведення іспитів на отримання водійських прав деяких категорій

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Кабмін затвердив нові правила проведення іспитів на отримання водійських прав деяких категорій
Кабмін затвердив нові правила проведення іспитів на отримання водійських прав деяких категорій
Кабінет Міністрів України на засіданні у п’ятницю вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія і допуску громадян до керування транспортними засобами та до Порядку державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Запроваджено проведення практичного іспиту на право керування транспортними засобами категорій A1, А та В1 виключно на майданчиках для навчання з початкового керування, а категорії В — виключно в умовах дорожнього руху на маршрутах, визначених територіальним сервісним центром МВС», — написав Мельничук у телеграм-каналі.
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Крім того, було розширено функціональні можливості електронного кабінету водія та порталу «Дія» щодо можливості:
  • замовлення в електронній формі послуг із державної реєстрації, зняття з обліку транспортних засобів;
  • видачі тимчасового реєстраційного талона у звʼязку з наданням права керування транспортним засобом іншій фізичній особі або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на імʼя іншої фізичної особи, яка здійснює поїздку за кордон;
  • продовження терміну відповідального зберігання номерних знаків перереєстрованих або знятих з обліку транспортних засобів для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами власника;
  • видачі висновку щодо можливості нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів або дублювання первинних ідентифікаційних номерів транспортних засобів;
  • обміну посвідчення водія, виготовленого на бланку, на посвідчення водія в електронній формі та навпаки.

Читайте також: Як замінити водійське посвідчення в Дії

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволить отримувати водійські права або номерні знаки для автомобілів засобами поштового зв’язку.
Відтепер громадяни України мають можливість замінити водійське посвідчення не лише в сервісному центрі МВС, а й у Паспортному сервісі державного підприємства «Документ».

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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