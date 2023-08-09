Українці зможуть отримувати номери й техпаспорт на авто поштою — Finance.ua

Українці зможуть отримувати номери й техпаспорт на авто поштою Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Українці зможуть отримувати номери й техпаспорт на авто поштою

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить отримувати водійські права або номерні знаки для автомобілів засобами поштового зв’язку.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Як зазначається, уряд надав можливість отримання за бажанням та за додаткову плату свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу чи номерні знаки з використанням засобів поштового звʼязку, зокрема через курʼєра.

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«Таке рішення було ухвалено на засіданні 8 серпня. Відповідні зміни внесено до положення про порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття транспорту з обліку», — повідомив Мельничук.

За його словами, передбачено впровадження автоматичних перевірок за реєстрами та базами інформації, доступ до яких має Міністерство внутрішніх справ України, відомостей про осіб, необхідних для допуску їх до керування транспортними засобами. Внесено зміни до оформлення, персоналізації, повернення, обміну, видачі посвідчень водія, державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортного засобу, оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків.

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В Міністерстві внутрішніх справ пояснили , що йдеться про отримання таким чином свідоцтва про реєстрацію (техпаспорта) чи номерів, оформлених через портал «Дія» або Електронний кабінет водія.

Також на період дії воєнного стану уряд дозволив пересилати посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії в міжнародних поштових відправленнях.

Таким чином, громадяни України за кордоном зможуть здійснити обмін посвідчення водія через «Дію» або ЕКВ та отримати пластиковий документ у поштовому відділенні відповідної країни.

Крім цього, змінами, внесеними до положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску до керування транспортом, передбачено впровадження автоматичних перевірок щодо водіїв за реєстрами та базами інформації, доступ до яких має МВС.

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