Реєстрація авто в Україні перейшла на нові правила: що змінилося з 6 серпня — Finance.ua

Реєстрація авто в Україні перейшла на нові правила: що змінилося з 6 серпня Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

Реєстрація авто в Україні перейшла на нові правила: що змінилося з 6 серпня

З 6 серпня в Україні змінилися правила реєстрації авто. Вимоги спростили як для покупців нових машин в автосалонах, так і для перереєстрації на вторинному ринку.

Оновлені норми прописані у постанові Кабінету міністрів № 437 від 2 травня 2023 року. Документ набрав чинності 6 серпня.

Що змінилось:

покупець нового автомобіля в автосалоні може делегувати йому право реєстрації придбаної машини та отримати свідоцтво про реєстрацію та номерний знак, тобто при придбанні нового авто зникає необхідність отримувати «транзитні номери»;

при покупці авто на «вторинці» більше не потрібно оформляти від попереднього власника нотаріальне доручення на реєстрацію автомобіля — тепер достатньо вказати в договорі купівлі-продажу особу, яка реєструватиме авто.

По суті нові правила також дозволяють купити вже зареєстровані нові автомобілі з номерними знаками і техпаспортом. Для цього при оформленні угоди з автосалоном у договорі необхідно делегувати право реєстрації працівникам автосалону.

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«Транзитні номери» тепер знадобляться лише в тому випадку, якщо покупець вирішить сам поїхати до сервісного центру МВС та поставити там авто на облік своїми силами.

Крім того, відтепер акти приймання-передачі автомобілів («зелені акти») будуть лише електронними. Раніше водіям видавався також паперовий екземпляр документа.

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