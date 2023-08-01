В Україні скасували ліміт спроб на практичний іспит для отримання посвідчення водія, але є умови — Finance.ua

В Україні скасували ліміт спроб на практичний іспит для отримання посвідчення водія, але є умови Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

В Україні скасували ліміт спроб на практичний іспит для отримання посвідчення водія, але є умови

Міністерство внутрішніх справ скасувало обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«Міністерство внутрішніх справ внесло зміни в порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія», — сказано в повідомленні.

Зміни набувають чинності 1 серпня.

Для чого це необхідно

«Скасування трьох спроб для складання практичного іспиту покликане знизити моральний бар'єр для кандидатів, мінімізувати потенційний корупційний ризик, утвердити орієнтованість на об'єктивну оцінку здібностей кандидата для керування транспортним засобом», — пояснив заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Що змінюється

Оновились терміни, коли можна складати іспити повторно.

У разі, якщо кандидат у водії не склав теоретичний або практичний іспит в сервісному центрі МВС, то наступний такий іспит призначається не раніше, ніж через 10 календарних днів. Рахувати варто починаючи з наступного дня після невдалого складання іспиту. Тобто, тепер є більше часу на повторення матеріалу або на додаткові заняття, аби підготуватись краще до наступної спроби.

А також тепер для складання практичного іспиту надається необмежена кількість спроб протягом двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки.

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Якщо кандидат у водії не склав теоретичний іспит протягом одного року з дня видачі свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки, то така особа допускається знову до теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС після проходження теоретичної підготовки в навчальному закладі та підтвердження такої підготовки новим свідоцтвом про закінчення підготовки.

Якщо кандидат у водії не склав успішно практичний іспит протягом двох років з дня оформлення свідоцтва про закінчення практичної підготовки, то до наступного практичного іспиту в сервісному центрі МВС така особа допускається лише після повторного проходження обох курсів навчання: теоретичної та практичної підготовки.

Що залишається незмінним

Алгоритм проходження навчання та складання іспитів у сервісних центрах МВС розділений на теоретичний модуль підготовки водіїв та на практичний модуль. Лише після проходження теоретичного курсу навчання та успішного складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС можна розпочинати практичну підготовку за кермом автомобіля.

Можна змінювати навчальні заклади під час підготовки. Тобто, теоретичний курс можна пройти в одному місті, а потім, переїхавши у інший населений пункт, наприклад, пройти практичне навчання в іншій автошколі.

Також у різних сервісних центрах МВС можна складати теоретичний та практичний іспити.

Варто також додати, що теоретичний іспит вважається не складеним, якщо кандидат у водії допустив більше двох помилок у відповідях. А практичний іспит вважається не складеним, якщо кандидат у водії:

допустив більше трьох типових помилок;

створив ситуацію, що викликала необхідність втручання екзаменатора або інструктора навчального закладу в управління транспортним засобом для запобігання аварійно-небезпечній ситуації або ДТП;

відмовився виконати вправу практичного іспиту, крім випадків, коли виконання команди екзаменатора може призвести до порушення ПДР або створення аварійно-небезпечної ситуації або ДТП.

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