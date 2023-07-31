Набрав чинності закон, який посилює вимоги до автошкіл і дозволяє самостійно вчити «теорію» на права — Finance.ua

Набрав чинності закон, який посилює вимоги до автошкіл і дозволяє самостійно вчити «теорію» на права Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

Набрав чинності закон, який посилює вимоги до автошкіл і дозволяє самостійно вчити «теорію» на права

В Україні набрав чинності закон, який передбачає штрафи за порушення підготовки водіїв та дозволяє самопідготовку для складення теоретичних іспитів на права.

Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.

«У суботу, 29 липня набув чинності Закон України „Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами“. У ньому йдеться про можливість самостійно готуватись до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. А також про запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами», — сказано в повідомленні.

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Зміни, що стосуються адміністративної відповідальності за порушення порядку приймання іспитів та підготовки й підвищення кваліфікації водіїв, порушення порядку державної акредитації навчальних закладів набули чинності уже, а зміни, що стосуються самопідготовки, набудуть чинності з 29 жовтня 2023 року.

Яка відповідальність тепер передбачена для інструкторів, екзаменаторів та контролюючих органів?

Порушення посадовими особами навчальних закладів тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до вісімсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто, від 8500 грн до 13 600 грн.

Що є порушеннями з боку навчальних закладів:

здійснення підготовки, перепідготовки водіїв транспортних засобів особою, яка не має чинного документа спеціаліста з підготовки водіїв транспортних засобів;

допуск осіб, які не склали теоретичний іспит, до практичної підготовки водіїв;

проведення практичної підготовки водіїв з використанням транспортних засобів, обладнаних з порушенням вимог Правил дорожнього руху, або особою, яка позбавлена права керування транспортними засобами.

Що є порушеннями з боку сервісних центрів МВС?

Порушення посадовими особами сервісних центрів МВС порядку проведення державної акредитації автошкіл та порушення встановленого порядку атестації їх спеціалістів — тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 8500 грн до 17 000 грн.

Порушення працівниками територіальних сервісних центрів МВС встановленого порядку приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами або видачі посвідчення водія — тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто, зараз це суми від 17 000 грн до 34 000 грн.

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Якщо ці порушення будуть вчиненні особою повторно протягом року, то за такі самі дії вже буде накладення штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 34 000 грн до 51 000 — а також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Що із самопідготовкою? До чого можна буде готуватись самостійно, а до чого ні?

Із 29 жовтня кандидат у водії зможе обирати, як вчити правила дорожнього руху, основи будови транспортного засобу і основи надання домедичної допомоги — самостійно чи в автошколі. Мова про теоретичний модуль підготовки водіїв, після якого складається перший іспит — теоретичний іспит в сервісному центрі МВС.

Зараз на цей модуль в автошколах передбачено 64 години лекцій. І без свідоцтва про закінчення теоретичного курсу підготовки в автошколі у кандидатів у водії поки немає права складати теоретичний іспит в сервісних центрах МВС.

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Восени навчання в автошколі стане необов’язковим для першого — теоретичного модулю. А для другого — практичного курсу навчання потрібно буде звертатись до акредитованих навчальних закладів.

Тобто, для уроків з керування транспортними засобами потрібен буде інструктор автошколи, спеціально переобладнане навчальне авто і визначена кількість годин для кожної з категорій, яку треба провести за кермом. І тільки після проходження практичного навчання в автошколі можна буде скласти внутрішній іспит, а потім і іспит в сервісному центрі МВС.

Що залишається незмінним в іспитах для отримання права керування транспортними засобами?

Єдиний законний спосіб отримання посвідчення водія вперше чи відкриття у наявному посвідченні нових категорій — це звернутись до будь-якого сервісного центру МВС, де є екзаменація, та успішно скласти іспити.

В Україні є чітке розмежування на теоретичний та практичний курси підготовки водіїв. Поки кандидат у водії не склав успішно теоретичний іспит в сервісному центрі МВС, не можна починати практичну підготовку. Тобто, поки немає підтвердження, що людина засвоїла правила дорожнього руху, вона не може сідати за кермо, навіть з інструктором навчального закладу.

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