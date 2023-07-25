Сервісні центри МВС уже видали понад 200 тисяч нових посвідчень водія — Finance.ua

Сервісні центри МВС уже видали понад 200 тисяч нових посвідчень водія Сьогодні 19:32 — Особисті фінанси

Сервісні центри МВС уже видали понад 200 тисяч нових посвідчень водія

За пів року в Україні кількість водіїв збільшилася на 200 тисяч. Так, за період із 1 січня до 24 липня усі сервісні центри МВС, які надають послуги, видали 203 254 посвідчення водія вперше.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Як йдеться у повідомленні, для того, щоб це стало можливим, сервісні центри МВС, де є екзаменація, провели понад 473 тисячі теоретичних іспитів та майже 486 тисяч практичних іспитів.

Іспити з водіння за новими правилами

«Безпека на дорогах життєво важлива. Саме для того, щоб процеси складання іспитів у сервісних центрах МВС були прозорими, однаковими і максимально схожими на такі ж процеси складання іспитів у всій Європі, розпочато проект із оптимізації екзаменаційної діяльності для отримання права керувати транспортними засобами», — зазначають в МВС.

Тому в класах для теоретичних іспитів у сервісних центрах МВС з’являються такі системи аудіо- та відеофіксації, які унеможливлюють існування «сліпих зон». Авто сервісних центрів МВС для складання іспитів поки однієї з категорій — категорії В — обладнують трекерами, додатковими камерами та мікрофонами, щоб також звести можливість виникнення спірних питань до нуля. Таким чином кандидати у водії отримують більше інструментів для оскарження результатів іспиту, якщо це потрібно. А екзаменатори мають запис із різних ракурсів усього, що відбувалось в салоні транспортного засобу під час іспиту.

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Першими у проєкті із забезпечення прозорих умов складання іспитів були Київська, Львівська, Вінницька та Одеська області. Тепер до них із 3 серпня долучаються ще Сумська, Рівненська, Житомирська та Кіровоградська області.

оформити талон попереднього запису на практичний іспит за допомогою функціоналу Усі ці сервісні центри МВС перетворюються на екзаменаційні хаби в своїх областях. У кожному з них уже є можливість онлайнна практичний іспит за допомогою функціоналу е-запис . Це скорочує ймовірну кількість візитів до приміщення сервісного центру МВС з двох до одного. Раніше у цих сервісних центрах МВС та поки що в інших областях, аби записатись на іспит потрібно отримати талон у терміналі.

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