Що найчастіше відриває увагу водіїв від дороги під час поїздки — дослідження — Finance.ua
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Що найчастіше відриває увагу водіїв від дороги під час поїздки — дослідження

Технології&Авто
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Що найчастіше відриває увагу водіїв від дороги під час поїздки — дослідження
Що найчастіше відриває увагу водіїв від дороги під час поїздки — дослідження
У Skoda провели масштабне дослідження, яке показало, що найчастіше відриває увагу водіїв від поїздки. Опитування пройшли десятки тисяч автомобілістів із Великої Британії. Про це розповіли на сайті automotiveblog.co.uk.
Близько 70% британських водіїв заявили, що діти часто відволікають їх під час водіння. Приблизно кожен четвертий автомобіліст мало не потрапив у ДТП через це.
Експерти зазначили, що така тенденція пов’язана з літніми канікулами. У цей час зазвичай і відбуваються основні сімейні поїздки.
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Найчастіше водії відриваються від дороги через те, що діти починають сперечатися та кричати. У більшості випадків, щоб заспокоїти їх, потрібна безпосередня участь водія.
Близько 53% водіїв заявили, що відводять погляд від дороги, щоб відчитати своїх дітей. З них 79% автомобілістів витрачали на це менше ніж 10 секунд.
У Міністерстві транспорту поділилися, що 2021 року у Великій Британії сталося 2336 ДТП через те, що водії відволікаються від дороги. Автомобілісти не встигали вчасно зреагувати на ситуацію на дорозі.
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За матеріалами:
Фокус
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