Що найчастіше відриває увагу водіїв від дороги під час поїздки — дослідження Сьогодні 03:44 — Технології&Авто

Що найчастіше відриває увагу водіїв від дороги під час поїздки — дослідження

У Skoda провели масштабне дослідження, яке показало, що найчастіше відриває увагу водіїв від поїздки. Опитування пройшли десятки тисяч автомобілістів із Великої Британії. Про це розповіли на сайті automotiveblog.co.uk.

Близько 70% британських водіїв заявили, що діти часто відволікають їх під час водіння. Приблизно кожен четвертий автомобіліст мало не потрапив у ДТП через це.

Експерти зазначили, що така тенденція пов’язана з літніми канікулами. У цей час зазвичай і відбуваються основні сімейні поїздки.

Читайте також В Україні суттєво зросли страхові виплати при ДТП

Найчастіше водії відриваються від дороги через те, що діти починають сперечатися та кричати. У більшості випадків, щоб заспокоїти їх, потрібна безпосередня участь водія.

Близько 53% водіїв заявили, що відводять погляд від дороги, щоб відчитати своїх дітей. З них 79% автомобілістів витрачали на це менше ніж 10 секунд.

У Міністерстві транспорту поділилися, що 2021 року у Великій Британії сталося 2336 ДТП через те, що водії відволікаються від дороги. Автомобілісти не встигали вчасно зреагувати на ситуацію на дорозі.

Де б ви не знаходилися, не забувайте дбати про свою безпеку під час подорожей на авто. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.