В Україні суттєво зросли страхові виплати при ДТП — Finance.ua

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В Україні суттєво зросли страхові виплати при ДТП

Особисті фінанси
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В Україні суттєво зросли страхові виплати при ДТП
В Україні суттєво зросли страхові виплати при ДТП
У першому півріччі поточного року МТСБУ виплатило на 58,8% більше коштів, ніж за аналогічний період 2022 року. Пояснюється це девальваційними та інфляційними процесами.
Про це повідомляє MMR із посиланням на дані InsuranceUA.
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Як зазначається, Моторне (транспортне) страхове бюро (МТСБУ) у 1 півріччі 2023 року здійснило майже 4 тисяч виплат з Фонду захисту потерпілих на загальну суму 225 млн грн. Показник кількості виплат у порівнянні із 2021 року зріс на 6,5%, сума виплат — на 58,8%.
«Протягом січня-червня розмір середньої регламентної виплати зріс із 37,9 тис. грн до 56,5 тис. грн або на 49%», — йдеться у повідомленні.
Експерти зазначають, що зростання середньої виплати обумовлено збільшенням з 1 липня 2022 року страхових сум, девальваційними та інфляційними процесами.
Найвагомішою статтею залишаються виплати за шкоду, заподіяну власниками незабезпечених транспортних засобів (які стали винуватцями ДТП, не маючи чинного полісу ОСЦПВ), — 63,7% за кількістю та 68,4% за сумою.
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За матеріалами:
MMR
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