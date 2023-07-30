Сервісні центри опублікували маршрути для практичного іспиту на посвідчення водія — Finance.ua

Сервісні центри опублікували маршрути для практичного іспиту на посвідчення водія Сьогодні 07:52 — Технології&Авто

Тепер можна ознайомитись зі схемами маршрутів, за якими у вашому місті здійснюються перевірки практичних навичок керування транспортним засобом.

Про це повідомляє MMR із посиланням на Головний сервісний центр МВС України.

Усі маршрути погоджені військовою адміністрацією, тому є безпечними та максимально адаптованими до умов війни.

Маршрути для перевірки навичок керування транспортними засобами можна знайти за посиланням

Нагадаємо, Верховна Рада дозволила самостійно готуватись до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. Народні депутати підтримали, що кожному можна буде обрати, як готуватись до першого іспиту — теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС: самостійно чи в автошколі. Кандидат у водії зможе обирати, як вчити правила дорожнього руху, основи будови транспортного засобу і основи надання домедичної допомоги. Тобто, незабаром можна буде самостійно готуватись або отримувати свідоцтво про закінчення теоретичного курсу підготовки в навчальному закладі. Але це не означає, що навчання в автошколі стане не обов’язковими взагалі. Для практичного курсу навчання потрібно буде звертатись до акредитованих навчальних закладів.

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