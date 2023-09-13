Відкривається онлайн-запис для складання практичних іспитів з водіння ще в 4 регіонах — Finance.ua

Відкривається онлайн-запис для складання практичних іспитів з водіння ще в 4 регіонах Сьогодні 15:16 — Особисті фінанси

Відкривається онлайн-запис для складання практичних іспитів з водіння ще в 4 регіонах

Від сьогодні відкривається доступ до онлайн запису на практичні іспити для майбутніх водіїв ще в 4 областях.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

З 21 вересня він розширюється на Хмельниччину, Черкащину, Полтавщину та Чернігівщину.

Тож у цих регіонах кандидати у водії мають можливість онлайн оформити талон попереднього запису на практичний іспит через функціонал е-запис

Які зміни очікувати майбутнім водіям при складанні іспитів

Вже зараз кандидати у водії можуть замовити онлайн талон, який генерується на 14 днів вперед. А з 21 вересня, коли стартує пілотний проєкт, система дозволить записуватися заздалегідь також через термінал.

Сервісні центри МВС стануть своєрідними екзаменаційними хабами з просторими класами. Вони додатково обладнані відеокамерами з аудіозаписом, які фіксуватимуть звук. Кандидати у водії не зможуть отримати можливу підказку від сторонніх осіб. А завдяки додатковій відеофіксації виключається будь-яке ймовірне втручання в іспити.

Читайте також Обмін водійських прав у сервісному центрі МВС та в паспортному сервісі: де вигідніше

Такий посилений технічний контроль також стане дієвим інструментом для оскарження результатів іспитів.

Кандидати у водії, які готові до теоретичного чи практичного тестування, мають можливість вибрати зручні для себе сервісні центри МВС. Вони розташовані за адресами:

Хмельницька область:

Хмельницький (сервісний центр МВС № 6841);

Кам’янець-Подільський (сервісний центр МВС № 6843).

Черкаська область:

Черкаси (сервісний центр МВС № 7141);

Умань (сервісний центр МВС № 7142).

Полтавська область:

Полтава (сервісний центр МВС № 5341);

Кременчук (сервісний центр МВС № 5342);

Лубни (сервісний центр МВС № 5343).

Чернігівська область:

Чернігів (сервісний центр МВС № 7441);

Прилуки (сервісний центр МВС № 7442).

Всі сервісні центри МВС в цих областях надаватимуть громадянам послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, видачі та обміну посвідчення водія. Однак теоретичні та практичні іспити в майбутніх кермувальників прийматимуть ті підрозділи, в яких розпочнеться пілотний проєкт.

Довідка Finance.ua:

пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів стартував 1 червня цього року;

зараз він діє на Львівщині, Київщині, Одещині, Вінниччині, Рівненщині, Житомирщині, Кіровоградщині та Сумщині. Також онлайн запис доступний в місті Києві. А в інших регіонах — через термінали в сервісних центрах МВС.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.