Обмін водійських прав у сервісному центрі МВС та в паспортному сервісі: де вигідніше — Finance.ua

Обмін водійських прав у сервісному центрі МВС та в паспортному сервісі: де вигідніше Сьогодні 08:38 — Особисті фінанси

Обмін водійських прав у сервісному центрі МВС та в паспортному сервісі: де вигідніше

Відтепер громадяни України мають можливість замінити водійське посвідчення не лише в сервісному центрі МВС, а й у Паспортному сервісі державного підприємства «Документ».

Про це пише Avtosota.

Раніше Паспортний сервіс державного підприємства «Документ» не надавав послуг із заміни водійського посвідчення. Ситуація змінилася, і жителі Дніпропетровської області стали одними з тих, хто тепер може отримати доступ до цієї послуги.

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Процес, від подачі заяви до отримання нового посвідчення, займає близько години. Спочатку здійснюється оплата через термінал, після чого подаються документи (паспорт громадянина України, код платника податків та довідка про реєстрацію місця проживання) адміністратору. Робиться фотографія, після чого надходить запрошення розписатися на планшеті.

Далі документи клієнта проходять перевірку в сервісному центрі МВС. Після завершення перевірки «Документно-паспортний сервіс» відповідає за видачу водійського посвідчення. Посвідчення друкується і передається заявнику.

Вартість. Заміна водійського посвідчення в сервісному центрі МВС виявляється більш економною, ніж у паспортному сервісі ДП «Документ». У першому випадку це коштує близько 270 гривень, тоді як у другому — приблизно 250 гривень за саме посвідчення, а також ще 800 гривень у вигляді мита.

По суті, вибір місця для заміни водійського посвідчення має мінімальне значення, в першу чергу, з огляду на зручність.

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Варто зазначити, що замінити водійське посвідчення можна також у закордонних представництвах державного підприємства «Документ». Така можливість є в Польщі, Туреччині, Словаччині, Німеччині та Чехії.

У 2022 році в Україні було замінено 546 019 водійських посвідчень. За минулий рік країна видала загалом 1 220 774 водійські посвідчення, з яких 429 131 було видано вперше. Вражає, що лише 42% українців змогли скласти теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення з першого разу, тоді як 62% успішно склали практичний іспит.

У 2023 році Головний сервісний центр МВС України планує розширити спектр послуг, доступних для водіїв. Зокрема, мобільний додаток «Дія» запровадить нові послуги для водіїв, щоб спростити їхній досвід.

Avtosota За матеріалами:

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