На водіїв чекають нові штрафи: за що доведеться платити — Finance.ua

На водіїв чекають нові штрафи: за що доведеться платити Сьогодні 21:33 — Технології&Авто

На водіїв чекають нові штрафи: за що доведеться платити

В Україні розглядають можливість запровадження штрафів для водіїв з надмірно гучними транспортними засобами. Відповідний законопроект оприлюднено на сайті Верховної Ради.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення новою статтею, яка передбачає відповідальність і штраф до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне порушення — до 2000. Повторне порушення може призвести до призупинення дії ліцензії на 6 місяців.

Раніше повідомлялося, що окремим водіям, можливо, доведеться перескладати іспити з водіння. Це означає, що особи, які нещодавно отримали посвідчення водія, можуть бути зобов’язані пройти тестування ще раз. Це пов’язано з тим, що сервісні центри можуть відмовляти в обміні первинних посвідчень.

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