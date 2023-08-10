На водіїв чекають нові штрафи: за що доведеться платити — Finance.ua

На водіїв чекають нові штрафи: за що доведеться платити
В Україні розглядають можливість запровадження штрафів для водіїв з надмірно гучними транспортними засобами. Відповідний законопроект оприлюднено на сайті Верховної Ради.
За словами народного депутата Ярослава Железняка, пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення новою статтею, яка передбачає відповідальність і штраф до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне порушення — до 2000. Повторне порушення може призвести до призупинення дії ліцензії на 6 місяців.
Раніше повідомлялося, що окремим водіям, можливо, доведеться перескладати іспити з водіння. Це означає, що особи, які нещодавно отримали посвідчення водія, можуть бути зобов’язані пройти тестування ще раз. Це пов’язано з тим, що сервісні центри можуть відмовляти в обміні первинних посвідчень.
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