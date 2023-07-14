В Україні змінили правила отримання водійського посвідчення — Finance.ua

В Україні змінили правила отримання водійського посвідчення Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

В Україні змінили правила отримання водійського посвідчення

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7354, який дозволяє вчити теоретичну частину іспиту на отримання водійських прав самостійно.

Про це повідомив спікер Ради Руслан Стефанчук у Facebook

За законопроєкт проголосували 271 народні обранці.

«Дозволили майбутнім водіям самостійно здобувати знання теоретичної частини іспиту на отримання водійського посвідчення. Встановили штрафи для посадовців автошкіл за порушення підготовки водіїв», — написав він.

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Особи, які вирішили самостійно вчити правила дорожнього руху, мають допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із курсантами автошкіл.

Раніше від майбутніх водіїв вимагали проходити підготовку, зокрема теоретичну, в акредитованих закладах. Практичний курс, як і раніше, потрібно проходити в автошколах.

Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено двома новими статтями:

порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 — 13 600 грн);

порушення порядку державної акредитації автошкіл та приймання іспитів (карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 — 17 000 грн; а для працівників МВС — від 1000 до 3000 мінімумів, тобто 17 000 — 51 000 грн).

Нові штрафи набудуть чинності наступного дня після опублікування закону. Самостійне проходження теорії - через три місяці після оприлюднення закону.

Довідка Finance.ua:

у рамках пілотного проєкту зі складання іспитів на водійське посвідчення за новою системою лише чверть кандидатів змогли пройти теоретичне тестування і близько третини — практичне;

при державній реєстрації авто за бажанням особи надаватиметься право вибору номерного знаку з подальшим виготовленням у спеціалізованих суб'єктів господарювання. Відповідне рішення прийнято Кабінетом міністрів.

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Економічна Правда За матеріалами:

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