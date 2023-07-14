В Україні змінили правила отримання водійського посвідчення — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні змінили правила отримання водійського посвідчення

Особисті фінанси
1
В Україні змінили правила отримання водійського посвідчення
В Україні змінили правила отримання водійського посвідчення
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7354, який дозволяє вчити теоретичну частину іспиту на отримання водійських прав самостійно.
Про це повідомив спікер Ради Руслан Стефанчук у Facebook.
За законопроєкт проголосували 271 народні обранці.
«Дозволили майбутнім водіям самостійно здобувати знання теоретичної частини іспиту на отримання водійського посвідчення. Встановили штрафи для посадовців автошкіл за порушення підготовки водіїв», — написав він.

Читайте також: Як замінити водійське посвідчення в Дії

Особи, які вирішили самостійно вчити правила дорожнього руху, мають допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із курсантами автошкіл.
Раніше від майбутніх водіїв вимагали проходити підготовку, зокрема теоретичну, в акредитованих закладах. Практичний курс, як і раніше, потрібно проходити в автошколах.
Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено двома новими статтями:
  • порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 — 13 600 грн);
  • порушення порядку державної акредитації автошкіл та приймання іспитів (карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 — 17 000 грн; а для працівників МВС — від 1000 до 3000 мінімумів, тобто 17 000 — 51 000 грн).
Нові штрафи набудуть чинності наступного дня після опублікування закону. Самостійне проходження теорії - через три місяці після оприлюднення закону.

Довідка Finance.ua:

  • у рамках пілотного проєкту зі складання іспитів на водійське посвідчення за новою системою лише чверть кандидатів змогли пройти теоретичне тестування і близько третини — практичне;
  • при державній реєстрації авто за бажанням особи надаватиметься право вибору номерного знаку з подальшим виготовленням у спеціалізованих суб'єктів господарювання. Відповідне рішення прийнято Кабінетом міністрів.
Нагадаємо, програма страхування автомобіля каско захищає водіїв від фінансових втрат у випадку найтиповіших транспортних проблем. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:

Хочу оформити каско 🚗

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.