Більшість кандидатів провалили іспит на посвідчення водія за новою системою — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Більшість кандидатів провалили іспит на посвідчення водія за новою системою

Технології&Авто
18
У рамках пілотного проєкту зі складання іспитів на водійське посвідчення за новою системою, що триває вже кілька тижнів, лише чверть кандидатів змогли пройти теоретичне тестування і близько третини — практичне.
Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.
«Із майже 11 тисяч проведених у червні цього року теоретичних іспитів були з першого разу успішно складені майже 2 800. Як видно, це 25%. Було проведено більше 12 тисяч практичних іспитів. При цьому понад 4 тисячі були успішно складені з першого разу. Успішність складання практичних іспитів з першого разу — понад 33%», — каже начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.
Тобто, кожен четвертий кандидат у водії складає теорію з першого разу, а кожен третій — практику з першого разу. Якщо порівняти успішність складання торії у 4 регіонах, де проходить пілотний проєкт із забезпечення прозорих умов складання іспитів, то найкращу статистику успішності демонструє Львівська область — 44%.
Нагадаємо, в областях зменшилась кількість сервісних центрів МВС, які здійснюють екзаменаційну діяльність.
До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше
Купуйте онлайн карту Assistance та отримуйте цілодобову підтримку в дорозі
За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.