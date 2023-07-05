Більшість кандидатів провалили іспит на посвідчення водія за новою системою — Finance.ua

Більшість кандидатів провалили іспит на посвідчення водія за новою системою Сьогодні 03:32 — Технології&Авто

У рамках пілотного проєкту зі складання іспитів на водійське посвідчення за новою системою, що триває вже кілька тижнів, лише чверть кандидатів змогли пройти теоретичне тестування і близько третини — практичне.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

«Із майже 11 тисяч проведених у червні цього року теоретичних іспитів були з першого разу успішно складені майже 2 800. Як видно, це 25%. Було проведено більше 12 тисяч практичних іспитів. При цьому понад 4 тисячі були успішно складені з першого разу. Успішність складання практичних іспитів з першого разу — понад 33%», — каже начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Тобто, кожен четвертий кандидат у водії складає теорію з першого разу, а кожен третій — практику з першого разу. Якщо порівняти успішність складання торії у 4 регіонах, де проходить пілотний проєкт із забезпечення прозорих умов складання іспитів, то найкращу статистику успішності демонструє Львівська область — 44%.

Нагадаємо, в областях зменшилась кількість сервісних центрів МВС, які здійснюють екзаменаційну діяльність.

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