10 найпопулярніших автомобільних марок в Україні — Finance.ua

10 найпопулярніших автомобільних марок в Україні Сьогодні 19:04 — Особисті фінанси

10 найпопулярніших автомобільних марок в Україні

У лютому десятка лідерів продажу на ринку нових легкових автомобілів в Україні сформувала майже 40% загального ринку.

Про це повідомляє Укравтопром.

На першому місці у рейтингу найпопулярніших нових автомобілів України залишається компактний кросовер Renault Duster, який утримав лідерство і цього року.

Десятка бестселерів лютого:

Renault Duster — 603 од. Toyota RAV-4 — 298 од. Volkswagen ID.4 — 257 од. Peugeot 301 — 196 од. Škoda Scala — 156 од. Mazda CX5 — 145 од. KIA Sportage — 132 од. Toyota Hilux — 112 од. BYD Song Plus — 110 од. Toyota Camry — 108 од.

Нагадаємо, за даними Укравтопрому, у січні 2024 року найбільше купували нові авто в Києві та в Дніпропетровській області. Бестселером січня у столиці, Харківській та Одеській обл. став кросовер Renault Duster. Мешканці Київської обл. частіше зупиняли свій вибір на Škoda Scala. Січневим лідером ринку Дніпропетровщини був електромобіль Volkswagen ID.4.

Впродовж січня в Україні було зареєстровано 2,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 16% від всіх вперше зареєстрованих у січні вживаних авто. Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становить 6,3 року.

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