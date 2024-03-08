10 найпопулярніших автомобільних марок в Україні — Finance.ua

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10 найпопулярніших автомобільних марок в Україні

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10 найпопулярніших автомобільних марок в Україні
10 найпопулярніших автомобільних марок в Україні
У лютому десятка лідерів продажу на ринку нових легкових автомобілів в Україні сформувала майже 40% загального ринку.
Про це повідомляє Укравтопром.
На першому місці у рейтингу найпопулярніших нових автомобілів України залишається компактний кросовер Renault Duster, який утримав лідерство і цього року.

Десятка бестселерів лютого:

  1. Renault Duster — 603 од.
  2. Toyota RAV-4 — 298 од.
  3. Volkswagen ID.4 — 257 од.
  4. Peugeot 301 — 196 од.
  5. Škoda Scala — 156 од.
  6. Mazda CX5 — 145 од.
  7. KIA Sportage — 132 од.
  8. Toyota Hilux — 112 од.
  9. BYD Song Plus — 110 од.
  10. Toyota Camry — 108 од.
Нагадаємо, за даними Укравтопрому, у січні 2024 року найбільше купували нові авто в Києві та в Дніпропетровській області. Бестселером січня у столиці, Харківській та Одеській обл. став кросовер Renault Duster. Мешканці Київської обл. частіше зупиняли свій вибір на Škoda Scala. Січневим лідером ринку Дніпропетровщини був електромобіль Volkswagen ID.4.
Впродовж січня в Україні було зареєстровано 2,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 16% від всіх вперше зареєстрованих у січні вживаних авто. Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становить 6,3 року.
Всі водії транспортних засобів завжди повинні мати при собі поліс ОСЦПВ, або, як його часто називають, автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об'єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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