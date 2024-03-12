Інтерес до машин Made in China стабільно зростає: топ моделей лютого — Finance.ua

Інтерес до машин Made in China стабільно зростає: топ моделей лютого Сьогодні 19:02 — Технології&Авто

Інтерес до машин Made in China стабільно зростає: топ моделей лютого

У лютому цього року український автопарк поповнився на 1523 автомобілі з китайським VIN, що виявилося на 5,8% більше, ніж у січні-2024, та майже удвічі більше, ніж у лютому-2022.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку на основі перевірених даних.

Графік: eauto.org.ua

Загалом у 2023 році українці вперше зареєстрували 12,4 тис. автомобілів, виготовлених в Китаї. Більшість із них (65,2%) були новими, решта 34,8% — вживаними.

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Абсолютна більшість автомобілів з Китаю виявилася електричною: 80,2% (10 тис.), а у січні-2024 їх частка сягнула рекордного показника: понад 90%.

Графік: eauto.org.ua

Які нові авто з Китаю найпопулярніші

Абсолютним лідером продажів нових автомобілів з Китаю у 2023 році став електричний кросовер Volkswagen ID.4 — таких придбали аж 2 614 шт.

На другому місці розмістилася китайська Honda M-NV (561 шт.), котру виготовляють на заводі Dongfeng Honda під назвою Ciimo M-NV.

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Третє місце зайняв ще один електричний Volkswawgen — ID.6 (490 шт.), який виготовляють для китайського ринку на заводі FAW-Volkswagen (під маркою ID.6 Crozz), та на SAIC-Volkswagen (модель ID.6 X).

Таблиця: eauto.org.ua

Які китайські авто з пробігом привозять

Середній вік вживаних китайських авто, котрі вперше реєстрували в Україні протягом 2023 року, склав 1,6 року. При цьому за підсумками 2022 року він складав 1,9 року, а у 2021 — 3,9 року.

Найпопулярнішим серед вживаних авто з Китаю також виявився Volkswagen ID.4. Таких за рік привезли понад 1,6 тисячі.

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Друге місце, як і у переліку нових китайських авто, зайняла Honda M-NV (474 шт.). На третій сходинці розмістився Volkswawgen ID.6 (296 шт.).

Таблиця: eauto.org.ua

Нагадаємо, за даними Укравтопрому, упродовж січня українці придбали 1359 легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з січнем 2023 року попит на авто китайського виробництва збільшився майже вдвічі. З цієї кількості: 885 нових та 474 вживаних авто.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження у січні були: Volkswagen iD.4 — 286 авто; BYD Song Plus — 83; Honda eNS1 — 80; Toyota bZ4X — 56; Nissan Ariya — 50.

ТОП-5 вживаних легковиків з Китаю у січні: Volkswagen iD.4 — 150; Honda eNS1 — 51; Toyota bZ4X — 32; BYD Song Plus — 30; Nissan Ariya — 28.

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