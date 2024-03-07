Китай обіцяє поглиблювати відносини з росією — Finance.ua

Китай обіцяє поглиблювати відносини з росією Сьогодні 15:15 — Світ

Китай обіцяє поглиблювати відносини з росією

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї пообіцяв поглиблювати відносини з росією, на тлі того як Пекін продовжує наголошувати на важливості того, що він називає «багатополярним» світовим порядком.

Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу МЗС Китаю та The Guardian.

Виступаючи в четвер, Ван сказав, що відносини між Китаєм та США є «критичними», а поглиблюватимуться і зміцнюватимуться найближчими місяцями саме відносини з росією.

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«Підтримка та розвиток відносин Китаю та росії є стратегічним вибором обох сторін, заснованим на фундаментальних інтересах двох народів. Китай та росія виробили нову парадигму відносин між великими країнами, яка повністю відрізняється від застарілого підходу часів „холодної війни“ — неприєднання, відмова від конфронтації та відсутність націленості на третю сторону», — сказав Ван Ї, якого цитують у пресслужбі МЗС Китаю.

Ван похвалив «стратегічне керівництво» глави Китаю Сі Цзіньпіна та президента росії володимира путіна за зміцнення відносин настільки, що торік двостороння торгівля досягла рекордних 240 мільярдів доларів. Ван зазначив, що російський газ живить китайські домогосподарства, а російськими дорогами їздять китайські автомобілі.

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На щорічній пресконференції Ван торкнувся питань війн в Україні та Газі, а також відносин Китаю з Європою. Усюди він наголошував на «тенденції» до багатополярного світу, у якому, за словами Пекіна, більше не домінує гегемонія Вашингтона.

«Це, як зауважується, було важливою частиною «безмежної» дружби, яку Китай і росія проголосили в лютому 2022 року, незадовго до вторгнення росії в Україну. Пекін підтримував москву дипломатично та економічно після вторгнення, на розчарування західних лідерів. «Відносини Китаю і росії розвиваються за тенденцією багатополярності», — заявив Ван у четвер.

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У межах цього акценту на багатополярності, як зазначається, зовнішня політика Китаю дедалі більше фокусується на важливості Глобального Півдня. Ван сказав, що Китай є, був і буде важливим членом цієї групи країн.

«Глобальний Південь більше не є мовчазною більшістю, а є силою реформування міжнародного порядку», — зазначив голова МЗС Китаю.

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Голова МЗС Китаю звинуватив США у введенні санкцій проти китайських компаній на «вражаючому» та «незбагненному» рівні, посилаючись на опозицію Пекіна «односторонності та протекціонізму» — скаргам, які останнім часом стали модними словами в офіційних заявах Китаю, вказує The Guardian.

Також Ван звинуватив США у невиконанні обіцянок і сказав, що вони «одержимі» придушенням Китаю.

Ван підкреслив важливість взаємоповаги. «Неприйнятно, щоб одні країни були за столом, а інші були в меню», — сказав він.

УНН За матеріалами:

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