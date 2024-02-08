Китай вперше за понад 20 років втратив першість в імпорті товарів до США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китай вперше за понад 20 років втратив першість в імпорті товарів до США

Світ
1
Китай вперше за понад 20 років втратив першість в імпорті товарів до США
Китай вперше за понад 20 років втратив першість в імпорті товарів до США
Китай минулого року вперше за понад два десятиліття поступився першістю в імпорті товарів до Сполучених Штатів.
Про це з посиланням на Мінторгівлі США повідомляє ABC News.
За даними міністерства, у 2023 році найбільшим імпортером до Сполучених Штатів із часткою понад 15% у всьому американському імпорті стала Мексика, поставки з якої зросли на 5% порівняно з роком раніше й досягли $475 мільярдів.
Читайте також
У той же час вартість китайського імпорту впала на 20% до $427 мільярдів, а його частка в імпорті США скоротилась до майже 14%.
Востаннє мексиканські товари, імпортовані до Сполучених Штатів, перевищували вартість китайського імпорту в 2002 році, а від 2008-го й до 2022 року Китай впевнено утримував першість у товарному імпорті до США.
Ця зміна відображає зростання напруженості між Вашингтоном і Пекіном, а також спроби США імпортувати продукцію з дружніх і ближчих до себе країн.
Читайте також
Економічні відносини між Сполученими Штатами та Китаєм серйозно погіршилися в останні роки, оскільки Пекін проводив агресивну торгову політику із захоплення зовнішніх ринків та посилював небезпечну військову активність у Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
Адміністрація Трампа почала вводити підвищені тарифи на китайський імпорт у 2018 році, стверджуючи, що торгова практика Пекіна порушує правила Світової організації торгівлі.
Президент Джо Байден зберіг ці мита після вступу на посаду в 2021 році.
Читайте також
В якості альтернативи виробництву товарів у Китаї, чим американські корпорації давно займаються, адміністрація Байдена закликала шукати постачальників у країнах-союзниках США або повертати виробництво до Штатів.
Підштовхнули американські компанії шукати бізнес-партнерів і джерела постачання ближче до Америки і збої в ланцюжку поставок, пов’язані з пандемією COVID-19.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.