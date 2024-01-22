Китай заявив, що експортував 4,9 мільйона авто і вийшов у світові лідери — Finance.ua

Китай заявив, що експортував 4,9 мільйона авто і вийшов у світові лідери Сьогодні 23:06 — Технології&Авто

Китай заявив, що експортував 4,9 мільйона авто і вийшов у світові лідери

Китай минулого року поставив на зовнішні ринки понад 4,9 мільйона авто і став найбільшим у світі експортером автомобілів.

Про це заявив заступник міністра промисловості та інформаційних технологій КНР Сінь Гобінь, передає CGTN.

Урядовець повідомив, що у 2023-му виробництво та продажі автомобілів у Китаї досягли рекордних показників 30,2 млн та 30,1 млн одиниць відповідно, збільшившись порівняно з 2022 роком на 11,6% та 12%.

За словами Сіня, торік експорт повністю зібраних китайських автомобілів, у порівнянні з попереднім роком, зріс більш ніж удвічі, на 57,9%, і досягнув 4,91 млн одиниць.

Він додав, що китайські автомобілі експортуються в понад 200 країн і регіонів світу.

При цьому відмічено різке збільшення поставок на іноземні ринки виготовлених у Китаї автомобілів на нових джерелах енергії, електрокарів. У загальному обсязі експорту електромобілі склали майже чверть, близько 1,2 млн одиниць, що на 77,6% більше в річному вираженні.

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Загалом же, за даними Китайської асоціації виробників автомобілів (CAAM), виробництво і продажі автомобілів на нових джерелах енергії торік склали 9,6 млн та 9,5 млн одиниць відповідно, збільшившись порівняно з 2022 роком на 35,8% та 37,9%.

У CAAM очікують цього року стрибка виробництва електрокарів у країні та їх поставок на зовнішні ринки.

Заступник генерального секретаря CAAM Чень Шихуа заявив, що в 2024-му Китай може експортувати до 5,5 мільйона одних лише електромобілів.

Укрінформ За матеріалами:

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