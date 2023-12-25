Китай перевів майже третину базових станцій мобільного зв’язку на 5G — Finance.ua

Китай перевів майже третину базових станцій мобільного зв’язку на 5G Сьогодні 23:11 — Технології&Авто

Китай перевів майже третину базових станцій мобільного зв’язку на 5G

У Китаї станом на початок грудня кількість базових станцій мобільного зв’язку стандарту 5G досягла 3,3 мільйона, що становить майже 29 відсотків від їх загальної кількості в країні.

Про це з посиланням на Міністерство промисловості та інформаційних технологій КНР повідомляє Xinhua

У Китаї також швидкими темпами зростає кількість користувачів мобільних телефонів, які обирають послуги 5G.

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За даними міністерства, на початок грудня загальна кількість користувачів мобільних телефонів трьох телекомунікаційних гігантів країни — China Telecom, China Mobile і China Unicom — досягла 1,7 мільярда.

Майже половину з них, 771 мільйон, становлять користувачі мобільних телефонів 5G. Це на 210,4 мільйона більше у порівнянні з кінцем минулого року і становить 45% відсотків від загальної кількості 1,7 млрд.

Укрінформ За матеріалами:

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