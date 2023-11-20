Названо найшвидші 5G-смартфони у світі — Finance.ua

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Названо найшвидші 5G-смартфони у світі

Технології&Авто
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Названо найшвидші 5G-смартфони у світі
Названо найшвидші 5G-смартфони у світі
Аналітики компанії Ookla (розробник сервісу Speedtest) опублікували останні результати тестування якості 5G-інтернету в різних країнах світу.
Крім середньої швидкості з'єднання, вони також визначили найшвидші мобільні пристрої.
Дослідження охопило більшість великих мобільних ринків. Незважаючи на залежність якості зв’язку від розвитку інфраструктури та регіональних відмінностей у частотних діапазонах, списки лідерів у низці країн виявилися дуже схожими. У будь-якому випадку всі пристрої, що порівнюються, працювали в однакових умовах покриття мереж 5G.
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Більшість призових місць забрала Apple з останніми моделями фірмових флагманів. Наприклад, у США найшвидшим щодо швидкості 5G став iPhone 15 Pro Max (медіанна швидкість завантаження 285,02 Мбіт/с). Він же лідирує в Канаді, Німеччині та Великій Британії — 217,35, 191,11 та 150,79 Мбіт/с відповідно. У Південній Кореї рейтинг очолив iPhone 14 Pro (594,49 Мбіт/с), а Бразилії — базовий iPhone 15 (533,32 Мбіт/с).
Названо найшвидші 5G-смартфони у світі
Несподіваним винятком стали Філіппіни — там перше місце посів Samsung Galaxy Z Fold 5 із показником 140,20 Мбіт/с. Він також увійшов до п’ятірки лідерів у деяких інших регіонах. Ознайомитись з повним звітом Ookla про швидкість 5G-інтернету станом на кінець 3 кварталу 2023 року можна на офіційному сайті компанії.
За матеріалами:
Технофан
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