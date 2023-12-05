Вічно терпіти не будемо: голова Єврокомісії попередила Китай щодо дисбалансу в торгівлі перед самітом — Finance.ua
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Вічно терпіти не будемо: голова Єврокомісії попередила Китай щодо дисбалансу в торгівлі перед самітом

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Вічно терпіти не будемо: голова Єврокомісії попередила Китай щодо дисбалансу в торгівлі перед самітом
Вічно терпіти не будемо: голова Єврокомісії попередила Китай щодо дисбалансу в торгівлі перед самітом
Країни-члени Європейського Союзу не вічно терпітимуть зростаючий торговий дисбаланс із Китаєм, попередила у вівторок президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед самітом ЄС-Китай.
Про це пише AFP.
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Говорячи про економіку, фон дер Ляєн наголосила, що Європа намагається не «від'єднатися» від китайської держави, а «знижувати ризик» зв’язків, які стали надто односторонніми.
«Ми спостерігаємо зростаючий торговий дисбаланс. За останні два роки торговельний дисбаланс збільшився вдвічі і на сьогодні досяг майже 400 мільярдів євро», — сказала вона.
«Європейські лідери не терпітимуть з часом дисбалансу в торгових відносинах. У нас є інструменти для захисту нашого ринку», — продовжила вона в інтерв'ю для European Newsroom.
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«Але ми вважаємо за краще знаходити рішення шляхом переговорів. І це ті варіанти, які, наприклад, зараз є на столі, і я думаю, що на користь Китаю також уважно вивчити ці варіанти», — зазначила фон дер Ляєн.
Фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, та Шарль Мішель, голова Європейської ради, прибудуть у четвер до Пекіна на саміт ЄС-Китай.
Це буде перший саміт керівництва ЄС із главою Китаю Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Лі Цяном з особистою участю з 2019 року. Він буде присвячений торгівлі та війнам в Україні та на Близькому Сході, вказує видання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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