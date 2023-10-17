США посилять обмеження щодо продажу мікросхем у Китай — Finance.ua

США посилять обмеження щодо продажу мікросхем у Китай 17.10.2023, 01:12 — Технології&Авто

США посилять обмеження щодо продажу мікросхем у Китай

США працюють над тим, щоб завадити американським виробникам мікросхем продавати Китаю напівпровідники в обхід встановлених урядових обмежень.

Про це повідомляє Reuters.

«США вживатимуть заходів, щоб запобігти продажу американськими виробниками своїх мікросхем у Китай, які обходять урядові обмеження», — заявив офіційний представник адміністрації США.

Зазначається, що нові правила будуть додані до широких обмежень США на поставки передових технологій мікросхем та обладнання для виробництва мікросхем до Китаю, оголошених у жовтні минулого року.

У Білому домі заявили, що посилюють обмеження на експорт напівпровідників для запобігання зміцненню китайських збройних сил за рахунок американських мікросхем і обладнання.

За словами посадовця з Міністерства торгівлі США, чипи для споживчих товарів, таких як ноутбуки, будуть звільнені від нових обмежень. Проте компаніям доведеться повідомляти міністерство, коли вони виконують замовлення на найпотужніші споживчі чипи.

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США також вимагатимуть повідомляти уряд про напівпровідники, характеристики яких трохи нижчі від порога заборони, перш ніж вони будуть відправлені до Китаю. Уряд вирішуватиме в кожному конкретному випадку, чи становлять вони загрозу національній безпеці, чи можуть бути відправлені на інші ринки.

Представники адміністрації Джо Байдена повідомили Китай про свої плани поновити правила торгівлі в рамках політики, спрямованої на стабілізацію відносин між двома країнами.

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