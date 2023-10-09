Китай будує ядерний підводний човен нового покоління — Finance.ua
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Китай будує ядерний підводний човен нового покоління

Світ
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Китай будує ядерний підводний човен нового покоління
Китай будує ядерний підводний човен нового покоління
Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів, які вперше стануть проблемою для США та союзників, оскільки ці субмарини важко відстежити.
Про це повідомляє Reuters.
Аналітики та регіональні аташе з питань оборони стверджують, що з’являється все більше доказів того, що Китай зробить підводний човен з балістичними ракетами типу 096 до кінця десятиліття. А його безшумність забезпечать російські технології.
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Дослідження, обговорені на травневій конференції у Військово-морському коледжі США та опубліковані в серпні Китайським інститутом морських досліджень цього коледжу, передбачають, що за новими суднами буде набагато важче стежити. На думку семи аналітиків і трьох військових аташе, що базуються в Азії, цей висновок є достовірним.
Підводник у відставці та аналітик військово-морської технічної розвідки, один із дослідників цього підводного човна Крістофер Карлсон сказав, що «тип 096 стане кошмаром. Їх буде дуже, дуже важко виявити».
За матеріалами:
Українська правда
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