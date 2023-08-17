Фінляндія створить найбільший у ЄС резерв запасів через ядерні загрози з боку москви — Finance.ua

Фінляндія створить найбільший у ЄС резерв запасів через ядерні загрози з боку москви
Фінляндія створить найбільший у Європейському Союзі стратегічний резерв запасів на випадок надзвичайної ситуації, оскільки вторгнення росії в Україну показало можливі ризики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Проект, який отримав фінансування у розмірі 242 млн євро від Європейської комісії, дозволить створити стратегічний резерв, призначений для використання країнами Північної та Східної Європи у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
«Хімічні, біологічні, радіологічні чи ядерні загрози більш ймовірні через поточну глобальну ситуацію, і це також мотивує Європейську комісію», — сказала Тар’я Рантала, керівник проекту у Міністерстві внутрішніх справ Фінляндії.
За її словами, «це також пов’язано із вторгненням росії в Україну».
Рантала додала, що запаси, які будуть створені протягом 2024 року у Фінляндії, включатимуть захисне та вимірювальне обладнання, детектори, експрес-тести, а також ліки та вакцини, які використовуватимуться як службами екстреного реагування, так і цивільним населенням, зокрема у разі пандемій.
Аналогічні запаси також створюються у Франції, Польщі та Хорватії. Однак у Фінляндії резерв є найбільшим та охоплює як захисні, так і медичні матеріали в рамках Механізму цивільного захисту ЄС. Ідея також полягає в тому, щоб місцева влада розширила набір своїх навичок, оскільки ЄС очікує, що Фінляндія надасть «новаторські» знання та досвід, оскільки до кінця 2023 року вона розробляє керівні принципи з управління та розгортання стратегічних резервів блоку.
Резерви в Україні
Верховна рада у серпні підтримала проект закону про реформу державних резервів. Документом передбачається розмежування державного матеріального резерву та мобілізаційного резерву.
Документ передбачає можливість зберігання палива на території Європи під час війни.
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