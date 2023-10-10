Саудівсько-китайська співпраця викликала занепокоєння щодо доступу до чіпів ШІ — FT — Finance.ua
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Саудівсько-китайська співпраця викликала занепокоєння щодо доступу до чіпів ШІ — FT

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Саудівсько-китайська співпраця в галузі штучного інтелекту викликала побоювання в головному навчальному закладі королівства Перської затоки, що ці зв’язки можуть поставити під загрозу доступ університету до чіпів американського виробництва, необхідних для роботи нової технології.
Про це повідомляє Financial Times.
Американо-китайський математик з Науково-технологічного університету короля Саудівської Аравії (KAUST) професор Цзіньчао Сюй запустив AceGPT у співпраці з Китайським університетом Гонконгу і Шеньчженьського науково-дослідного інституту великих даних.
Цей крок є частиною зусиль Саудівської Аравії очолити регіональний розвиток технології ШІ, створюючи великі суперкомп’ютери та розгортаючи LLM, технологію, яка лежить в основі генеративних систем штучного інтелекту, таких як чат-боти.
Разом з ОАЕ, потужна компанія Перської затоки прагне конкурувати з компаніями штучного інтелекту та створювати індивідуальні моделі для носіїв арабської мови.
Західні офіційні особи вже давно висловлюють занепокоєння щодо зростаючої передачі технологій між їхніми традиційними союзниками в Перській затоці та Китаєм.
Зокрема, США розширили вимоги до експортних ліцензій для графічних процесорів Nvidia та AMD, не даючи китайським компаніям отримати доступ до передових мікросхем, які є життєво важливими для створення генеративних моделей ШІ. Але адміністрація Байдена не блокувала експорт на Близький Схід.
За матеріалами:
Економічна Правда
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