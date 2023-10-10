Саудівсько-китайська співпраця викликала занепокоєння щодо доступу до чіпів ШІ — FT — Finance.ua

Саудівсько-китайська співпраця викликала занепокоєння щодо доступу до чіпів ШІ — FT Сьогодні 23:53

Саудівсько-китайська співпраця в галузі штучного інтелекту викликала побоювання в головному навчальному закладі королівства Перської затоки, що ці зв’язки можуть поставити під загрозу доступ університету до чіпів американського виробництва, необхідних для роботи нової технології.

Американо-китайський математик з Науково-технологічного університету короля Саудівської Аравії (KAUST) професор Цзіньчао Сюй запустив AceGPT у співпраці з Китайським університетом Гонконгу і Шеньчженьського науково-дослідного інституту великих даних.

Цей крок є частиною зусиль Саудівської Аравії очолити регіональний розвиток технології ШІ, створюючи великі суперкомп’ютери та розгортаючи LLM, технологію, яка лежить в основі генеративних систем штучного інтелекту, таких як чат-боти.

Разом з ОАЕ, потужна компанія Перської затоки прагне конкурувати з компаніями штучного інтелекту та створювати індивідуальні моделі для носіїв арабської мови.

Західні офіційні особи вже давно висловлюють занепокоєння щодо зростаючої передачі технологій між їхніми традиційними союзниками в Перській затоці та Китаєм.

Зокрема, США розширили вимоги до експортних ліцензій для графічних процесорів Nvidia та AMD, не даючи китайським компаніям отримати доступ до передових мікросхем, які є життєво важливими для створення генеративних моделей ШІ. Але адміністрація Байдена не блокувала експорт на Близький Схід.

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