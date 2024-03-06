Китай збільшує військовий бюджет до рекордного показника — Finance.ua
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Китай збільшує військовий бюджет до рекордного показника

Світ
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Китай вирішив збільшити військовий бюджет у 2024 році на 7,2%, до 1,67 трлн юаней (231 млрд дол).
Про це повідомляє Reuters з посиланням на проект бюджету, підготовлений перед відкриттям Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП).
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Також Китай офіційно прийняв жорстке формулювання щодо Тайваню.
«Ми повинні дотримуватися спільної стратегії партії щодо вирішення тайванського питання в нову епоху, дотримуватися принципу „одного Китаю“, рішуче виступати проти незалежності Тайваню та іноземного втручання», — заявив прем'єр Держради КНР Лі Цян на сесії ВЗНП.
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Сума оборонного бюджету не стала несподіванкою, адже Китай збільшує витрати на оборону протягом останніх років. У 2017-му вони вперше перевищили 1 трлн юанів (близько 138 млрд дол за поточним курсом). Військові витрати зростали навіть під час пандемії, а в минулому році військовий бюджет КНР зріс до 1,55 трлн юанів.
Навіть попри таке зростання Китай витрачає на оборону значно менше США. Нагадаємо, в грудні американський президент Джо Байден підписав військовий бюджет на 2024 рік у розмірі 886,3 млрд дол.
За матеріалами:
УНІАН
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