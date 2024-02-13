ЄС пропонує включити в новий пакет санкції проти китайських компаній за допомогу росії — Bloomberg — Finance.ua
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ЄС пропонує включити в новий пакет санкції проти китайських компаній за допомогу росії — Bloomberg

Фондовий ринок
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ЄС пропонує включити в новий пакет санкції проти китайських компаній за допомогу росії — Bloomberg
ЄС пропонує включити в новий пакет санкції проти китайських компаній за допомогу росії — Bloomberg
Європейський Союз пропонує у новому пакеті санкцій запровадити обмеження щодо низки компаній, зокрема китайських, за підтримку росії у війні проти України.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що у разі схвалення цієї пропозиції це буде перший випадок, коли ЄС запровадив обмеження для компаній з Китаю після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
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У проєкті пропозиції ЄС щодо санкцій згадуються також компанії з Гонконгу, Сербії, Індії та Туреччини, зазначає Bloomberg.
Зокрема, пропонується заборонити європейським компаніям торгувати із фірмами, внесеними у санкційний список, щоб унеможливити придбання росією заборонених товарів через компанії у третіх країнах.
Повідомляється, що раніше ЄС пропонував включити до санкційного списку кілька китайських компаній, але ці пропозиції були відхилені через опір деяких країн-членів блоку і після того, як Пекін надав певні гарантії.
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Зокрема, у Євросоюзі звинувачують технологічні компанії та компанії із виробництва електронних приладів у «сприянні військовому та технологічному вдосконаленню росії або розвитку російського сектору оборони та безпеки».
Пропозиції включають три китайські фірми і по одній компанії з Індії, Шрі-Ланки, Сербії, Казахстану, Таїланду, Туреччини та Гонконгу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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