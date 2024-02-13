ЄС пропонує включити в новий пакет санкції проти китайських компаній за допомогу росії — Bloomberg — Finance.ua

ЄС пропонує включити в новий пакет санкції проти китайських компаній за допомогу росії — Bloomberg Сьогодні 13:30 — Фондовий ринок

ЄС пропонує включити в новий пакет санкції проти китайських компаній за допомогу росії — Bloomberg

Європейський Союз пропонує у новому пакеті санкцій запровадити обмеження щодо низки компаній, зокрема китайських, за підтримку росії у війні проти України.

Про це повідомляє Bloomberg

Зазначається, що у разі схвалення цієї пропозиції це буде перший випадок, коли ЄС запровадив обмеження для компаній з Китаю після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

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У проєкті пропозиції ЄС щодо санкцій згадуються також компанії з Гонконгу, Сербії, Індії та Туреччини, зазначає Bloomberg.

Зокрема, пропонується заборонити європейським компаніям торгувати із фірмами, внесеними у санкційний список, щоб унеможливити придбання росією заборонених товарів через компанії у третіх країнах.

Повідомляється, що раніше ЄС пропонував включити до санкційного списку кілька китайських компаній, але ці пропозиції були відхилені через опір деяких країн-членів блоку і після того, як Пекін надав певні гарантії.

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Зокрема, у Євросоюзі звинувачують технологічні компанії та компанії із виробництва електронних приладів у «сприянні військовому та технологічному вдосконаленню росії або розвитку російського сектору оборони та безпеки».

Пропозиції включають три китайські фірми і по одній компанії з Індії, Шрі-Ланки, Сербії, Казахстану, Таїланду, Туреччини та Гонконгу.

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