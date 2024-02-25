Європейські автовиробники планують створити коаліцію з протидії китайським електромобілям — Finance.ua

Європейські автовиробники планують створити коаліцію з протидії китайським електромобілям Сьогодні 03:12 — Технології&Авто

Європейські автовиробники планують створити коаліцію з протидії китайським електромобілям

Компанії Volkswagen, Renault та Stellantis завжди були конкурентами і не можна було й уявити, що колись вони працюватимуть разом. Однак зараз вони розглядають можливість співпраці між собою, щоб протистояти спільній загрозі - китайським електромобілям.

Про це повідомляє Bloomberg.

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«Існує абсолютне визнання того, що в майбутньому компанії, які не зможуть конкурувати з Китаєм, виявляться в біді», — сказав головний виконавчий директор корпорації Stellantis Карлос Таварес.

За даними видання, керівники європейських автомобільних компаній мають декілька ідей: від об'єднання ресурсів для розробки до об'єднання підприємств. При цьому найближчі місяці мають вирішальне значення.

«Продажі повністю електричних авто цього року зростатимуть найповільнішими темпами з 2019 року. Зменшення динаміки посилить конкуренцію між виробниками, яку європейці можуть не витримати. Наприклад, китайський електрокар BYD Dolphin виявися дуже схожим за характеристиками на Volkswagen ID.3 (перший серійний електромобіль Volkswagen), але коштує він на 7 тисяч євро дешевше», — пише Bloomberg.

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Зазначається, що з іншого боку на європейський ринок тисне Tesla Ілона Маска. Компанія контролює значну частину ринку ЄС. Тому фактично зараз на кону доля галузі з 13 млн. робочих місць, що дає 7% ВВП Євросоюзу.

Нагадаємо, у січні українці придбали 5,6 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 172,2% більше, ніж у січні минулого 2023 року, та на 9,1% менше, ніж було у грудні 2023. Станом на початок 2024 року, загальний парк автомобільної техніки з електричними двигунами складає 89 645 шт., зареєстрованих в Україні (за винятком знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 87 390 легкових, 2 250 вантажних та 5 автобусів.

УНІАН За матеріалами:

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