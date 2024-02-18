Названо причини, чому модель авто Volkswagen Golf GTI 2025 не матиме механічної коробки — Finance.ua

Названо причини, чому модель авто Volkswagen Golf GTI 2025 не матиме механічної коробки Сьогодні 02:35 — Технології&Авто

Названо причини, чому модель авто Volkswagen Golf GTI 2025 не матиме механічної коробки, Фото: motor1

У Лас-Вегасі на початку року німецька компанія Volkswagen презентувала Golf GTI 2025 року у камуфляжі. Однак стало відомо лише зараз, яких змін зазнає автомобіль у 2025 році.

Про це повідомив спеціаліст із комунікацій із продуктами Volkswagen of America Джерон Андерсон.

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Він заявив, що після 2024 року зникне шестиступенева механічна коробка передач. Андерсон сказав, що це стосується моделей Golf GTI та Golf R.

Фото: motor1

Чому так сталося

Можна було б подумати, що Volkswagen прибирає механічну коробку з асортименту через правила Євро-7, але тепер стало відомо, що його американський родич також не матиме «механіки». Це пояснюється дуже просто — у Сполучених Штатах трипедальні автомобілі — страшенна рідкість. Їх там не більше ніж 5%. Оскільки 95% Golf продавалися з «автоматом», просто не має сенсу виробляти автомобілі на «механіці».

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За попередньою інформацією, Golf 8 все ж випускатимуть на механіці з 1,5-літровим бензиновим або 2,0-літровим дизельним двигуном, але лише на деяких ринках.

До слова, VW ще не представив оновлений Golf R. Станеться це лише наприкінці літа, а зараз його можна побачити в камуфляжі, де найпотужніший автомобіль серії проходить тести.

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