Volkswagen знімає з виробництва ще одну модель — Finance.ua

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Volkswagen знімає з виробництва ще одну модель

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Volkswagen знімає з виробництва ще одну модель
Volkswagen знімає з виробництва ще одну модель
Концерн Volkswagen повідомив про те, що ліфтбек Arteon більше не виробляється. Arteon ніколи не був бестселером ні в Європі, ні в США, але пропонував альтернативний дизайн і тип кузова.
Тим часом, універсал Arteon поки що залишається в строю — його випускатимуть до 2026 року. Тобто в цьому плані повторюється ситуація з актуальним Passat, представленим виключно універсалом.
Тим не менш, Passat з кузовом седан, як і раніше, залишається в гамі Volkswagen, лише не європейській чи американській, а китайській. Там машина називається Magotan, і протягом найближчих місяців у продаж має надійти оновлений Magotan 2024.
Нагадаємо, Volkswagen Arteon — ліфтбек Е-класу компанії Volkswagen, що був представлений 6 березня 2017 року на Женевському автосалоні. Пропонувався з бензиновими та дизельним двигунами потужністю від 150 до 280 кінських сил.
В Україні Volkswagen Arteon доступний за ціною від 1 798 113 грн. Стільки коштує версія із 2,0-літровим турбодизелем потужністю 200 к.с. та 7-ступінчастою DSG.
За матеріалами:
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