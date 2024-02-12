Volkswagen знімає з виробництва ще одну модель — Finance.ua

Volkswagen знімає з виробництва ще одну модель 12.02.2024, 00:28 — Фондовий ринок

Volkswagen знімає з виробництва ще одну модель

Концерн Volkswagen повідомив про те, що ліфтбек Arteon більше не виробляється. Arteon ніколи не був бестселером ні в Європі, ні в США, але пропонував альтернативний дизайн і тип кузова.

Тим часом, універсал Arteon поки що залишається в строю — його випускатимуть до 2026 року. Тобто в цьому плані повторюється ситуація з актуальним Passat, представленим виключно універсалом.

Тим не менш, Passat з кузовом седан, як і раніше, залишається в гамі Volkswagen, лише не європейській чи американській, а китайській. Там машина називається Magotan, і протягом найближчих місяців у продаж має надійти оновлений Magotan 2024.

Нагадаємо, Volkswagen Arteon — ліфтбек Е-класу компанії Volkswagen, що був представлений 6 березня 2017 року на Женевському автосалоні. Пропонувався з бензиновими та дизельним двигунами потужністю від 150 до 280 кінських сил.

В Україні Volkswagen Arteon доступний за ціною від 1 798 113 грн. Стільки коштує версія із 2,0-літровим турбодизелем потужністю 200 к.с. та 7-ступінчастою DSG.

Ampercar За матеріалами:

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