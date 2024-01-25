Презентовано новий Volkswagen Golf 2024 (фото) — Finance.ua

Презентовано новий Volkswagen Golf 2024 (фото) Сьогодні 03:01 — Технології&Авто

Презентовано новий Volkswagen Golf 2024 (фото), Фото: Volkswagen

У Німеччині презентовано новий Volkswagen Golf. До свого 50-річчя масова модель С-класу пройшла модернізацію. Вона стане останнім Golf із двигунами внутрішнього згоряння, адже наступне її покоління стане електрокаром.

Подробиці розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

Volkswagen Golf 2024 не надто змінився зовні. Автомобілю освіжили решітку радіатора, фари, ліхтарі та бампери. Поряд зі стандартною моделлю дебютував і заряджений VW Golf GTI з яскравішим дизайном.

Хетчбек отримав нові гібридні версії, Фото: Volkswagen

Головне нововведення в салоні — сучасна мультимедійна система, доповнена ChatGPT. Її дисплей збільшено: залежно від версії, його діагональ становить 10,4 або 12,9 дюйма. Крім того, у VW Golf повернули на центральну панель фізичні кнопки.

Volkswagen Golf 2024 отримав нові плагін-гібридні установки з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором. Їхня віддача становить 204 і 272 к. с., а збільшена батарея на 19,7 кВт∙год дасть змогу проїхати 100 км на електротязі.

У салоні збільшено сенсорний дисплей, Фото: Volkswagen

2,0-літровий турбомотор став потужнішим — він розвиває 204 к. с. у стандартному Volkswagen Golf і 265 к. с. — у GTI. Також у лінійці залишилися 1,5-літрові бензинові турбомотори на 115 і 150 к. с., а також 2,0-літрові турбодизелі потужністю 116 і 150 к. с.

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