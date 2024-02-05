Експерти підрахували кількість електрокарів в Україні: які авто купували в січні — Finance.ua

Експерти підрахували кількість електрокарів в Україні: які авто купували в січні
У січні українці придбали 5,6 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 172,2% більше, ніж у січні минулого 2023 року, та на 9,1% менше, ніж було у грудні-2023.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
Станом на початок 2024 року, загальний парк автомобільної техніки з електричними двигунами складає 89 645 шт., зареєстрованих в Україні (за винятком знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 87 390 легкових, 2 250 вантажних та 5 автобусів.
Зазначається, що торги вживаними електромобілями вже не рекордні, і навіть є кілька місяців у минулому, де обсяги бували вищими. Переважно торги йшли імпортованими вживаними електромобілями (50,8%, 2824 шт.).
На внутрішньому ринку уклали 1841 угоду купівлі-продажу щодо електромобілів, що складає частку у розмірі 33,1% (1841 шт.). Новими куплено 16,1% електричних машин (898 шт.), на 188 більше, ніж вдалося реалізувати місяцем раніше. Серед загальної кількості електричних авто у січні 99,2% були легковими, вантажними — 0,8% (42 шт.).
Топ електромобілів на внутрішньому ринку
Перше місце на внутрішньому ринку зі значним відривом від найближчих конкурентів займає Nissan Leaf. У січні щодо таких уклали 438 угод купівлі-продажу. На другій сходинці Tesla Model 3, щодо якої уклали 224 угоди, на третій — Volkswagen e-Golf (126 шт.).
Найпопулярніші моделі електромобілів на внутрішньому ринку у січні 2024 року:
- Nissan Leaf — 438 шт.
- Tesla Model 3 — 224 шт.
- Volkswagen e-Golf — 126 шт.
- Volkswagen ID.4 — 119 шт.
- Tesla Model S — 116 шт.
- Tesla Model Y — 89 шт.
- Renault ZOE — 66 шт.
- Audi e-tron — 58 шт.
- Hyundai Kona — 45 шт.
- Chevrolet Bolt — 43 шт.
Топ імпортованих вживаних електромобілів
Як і на внутрішньому ринку, серед «свіжопригнаних» електромобілів першість у січні зберіг Nissal Leaf (366 шт.). На другому місці залишається Tesla Model 3 (337 шт.), третя сходинка дісталася ще одному продукту від Tesla, кросоверу Model Y (248 шт.).
Найпопулярніші моделі вживаних імпортних електромобілів у січні 2024 року:
- Nissan Leaf — 366 шт.
- Tesla Model 3 — 337 шт.
- Tesla Model Y — 248 шт.
- Volkswagen e-Golf — 188 шт.
- Volkswagen ID.4 — 176 шт.
- Hyundai Kona EV — 154 шт.
- Audi e-tron — 130 шт.
- Renault ZOE — 118 шт.
- Tesla Model S — 117 шт.
- Hyundai Ioniq — 74 шт.
Топ нових електромобілів
Перше місце за підсумками січня залишається у Volkswagen ID.4 (296 шт.), з впевненою кількісною перевагою над усіма іншими учасниками рейтингу. Адже наступне, друге місце, яке дісталося BYD Song Plus має значно скромніший результат — всього таких зареєстрували 88 шт. Третій у списку — кросовер Honda e: NS1 (86 шт.).
Найпопулярніші нові електромобілі у січні 2024 року:
- Volkswagen ID.4 — 296 шт.
- BYD Song Plus — 88 шт.
- Honda e: NS1 — 86 шт.
- Toyota bZ4x — 59 шт.
- Nissan Ariya — 53 шт.
- Volkswagen ID.6 — 40 шт.
- Zeekr 001 — 31 шт.
- Audi Q4 e-tron — 23 шт.
- Honda M-NV — 19 шт.
- BYD Tang — 17 шт.
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