У Китаї представили оновлений електромобіль від Geely (фото) — Finance.ua
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У Китаї представили оновлений електромобіль від Geely (фото)

Технології&Авто
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Електромобіль Zeekr 001 успішно продається на багатьох ринках. Авто представили у Китаї в новому вигляді.
Оновлений варіант Zeekr 001 зазнав деяких зовнішніх змін. Додали нові бампери, додатковий LiDAR на даху, нові диски та новий колір кузова.
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Електрокар матиме два варіанти акумуляторів. Ліфтбек стане другою моделлю під брендом Zeekr, оснащеною пакетом LiFePo після седана 007, випущеного в грудні минулого року. Обидві батареї виробляються спільним підприємством Geely та CATL у Піднебесній.
Фото: Ampercar
Фото: Ampercar
Акумулятор Zeekr 001 має ємність 95 кВт•год. Оскільки блоки LFP мають меншу густину енергії, акумулятор 001 важить 720 кг. Він займає третину спорядженої маси автомобіля. Новий Zeekr 001, оснащений цією батареєю, має кілька варіантів запасу ходу залежно від силової установки.
Фото: Ampercar
Фото: Ampercar
Електромобіль Zeekr представила компанія Geely Group у 2021 році. Наразі лінійка Zeekr включає чотири моделі: ліфтбек 001, седан 007, мінівен 009 та кросовер X. У 2024 році компанія планує продати 230 000 одиниць.
За матеріалами:
Ampercar
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