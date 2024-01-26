Geely показала новий розкішний мінівен (фото) — Finance.ua
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Geely показала новий розкішний мінівен (фото)

Технології&Авто
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Geely показала новий розкішний мінівен (фото)
Geely показала новий розкішний мінівен (фото)
Анонсований у грудні 2023 року мінівен Geely L380 (LEVC) показали на якісних офіційних зображеннях. Сама компанія порівнює його із двопалубним літаком Airbus A380 (звідси і позначення L380).
Як стало відомо, у Geely LEVC будуть дві версії, причому не типові. Якщо у більшість автовиробників моделі такого формату мають 6 або 7 місць, то у Geely LEVC будуть варіанти з вісьмома або навіть трьома місцями. Якщо чотири ряди по два місця в машині довжиною 5,3 метра уявити не складно, то якою буде компонування тримісного варіанта — незрозуміло: можливо, позаду будуть два місця, або лише одне.
Geely показала новий розкішний мінівен (фото)
Габарити Geely LEVC — 5316×1998×1940 мм при довжині колісної бази 3185 мм. Автомобіль буде побудований на найбільшій платформі Geely із тих, що створені для електрокарів — SOA.
Машина сертифікована з одним електричним двигуном потужністю 272 кінські сили. Привід напевно буде заднім, але експерти пророкують моделі і двомоторну повнопривідну версію.
Geely показала новий розкішний мінівен (фото)
За матеріалами:
mmr.ua
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