Geely показала новий розкішний мінівен (фото) — Finance.ua

Geely показала новий розкішний мінівен (фото) Сьогодні 05:22 — Технології&Авто

Geely показала новий розкішний мінівен (фото)

Анонсований у грудні 2023 року мінівен Geely L380 (LEVC) показали на якісних офіційних зображеннях. Сама компанія порівнює його із двопалубним літаком Airbus A380 (звідси і позначення L380).

Як стало відомо, у Geely LEVC будуть дві версії, причому не типові. Якщо у більшість автовиробників моделі такого формату мають 6 або 7 місць, то у Geely LEVC будуть варіанти з вісьмома або навіть трьома місцями. Якщо чотири ряди по два місця в машині довжиною 5,3 метра уявити не складно, то якою буде компонування тримісного варіанта — незрозуміло: можливо, позаду будуть два місця, або лише одне.

Габарити Geely LEVC — 5316×1998×1940 мм при довжині колісної бази 3185 мм. Автомобіль буде побудований на найбільшій платформі Geely із тих, що створені для електрокарів — SOA.

Машина сертифікована з одним електричним двигуном потужністю 272 кінські сили. Привід напевно буде заднім, але експерти пророкують моделі і двомоторну повнопривідну версію.

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